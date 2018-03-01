民進黨北市長選戰布局 洪耀福：不一定只用輸贏思考

2018-03-01 18:38

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨年底選舉是否繼續與台北市長柯文哲合作還是未定之天，對於台北市布局，民進黨秘書長洪耀福今與媒體茶敘時表示，「贏只是民進黨思考的一部分，而不是全部」，並不是說民調最高就怎麼樣，政黨一定做衡平思考，不一定只是用輸贏做思考，也不一定只用感情做思考。

前總統李登輝昨肯定柯文哲表現，表示「民進黨沒有人啊！」然而高雄市長陳菊近日在與台北市長柯文哲隔空交火，坦言不信任柯，還表示要在選對會反應基層心聲，是否影響綠營布局？

洪耀福說，他仔細看了陳菊的訪問，認為「菊姊講得滿中肯」，的確講到一些民進黨基層的心聲，這表示陳菊雖然在高雄，但滿接地氣，對基層很理解，這些問題柯文哲的確要面對。對綠營基層反柯情緒，洪也強調要重視支持者的情緒，「不能吃定他們。」

洪耀福直言，柯文哲對民進黨太陌生，也不理解民進黨，「民進黨是一個很重感情的政黨」，民進黨有一定的價值和想法，政黨不是完全計算輸贏，因此柯稱「陳菊只有一票」是很不得體的說法，「很多反應不能用膝蓋反應」，要想清楚在講。

被問及台北市整體選情，洪耀福並重申，爭取國民黨台北市長提名的前立委丁守中很值得人同情，的確是悲劇人物，丁應該利用哀兵必勝，用此事引起人家對他的同情。

至於民進黨表態爭取北市長提名的立委姚文智是否也可以採取「哀兵政策？」洪則說「他（姚）哪需要同情？」姚的創意、想法，對市政願景想法，都顯示姚是很有未來性的人。