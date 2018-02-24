60年前救國團鬼湖探勘違反體制 「自由中國」曾抨擊

2018-02-24 16:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國青年救國團舉辦的曲冰拓荒隊，今年2月在南投山區探勘時迷途，最後受困峭壁求救才脫困。據了解，救國團的探險事蹟不只一樁，在1957年的鬼湖探勘活動中，甚至違反政府體制，召集政府各部會商議此事，事後「自由中國」雜誌對此曾大力抨擊。

黨產會持續調查，救國團是否為國民黨的附隨組織，掌握救國團在過去威權時代，憑藉著「黨團不分」權力，救國團要帶團出去玩，相關政府部門都要配合，連公路局也要派車負責載人。

根據史料，1957年6月15日，救國團前身之「中國青年反共救國團」，在該團會議室邀集教育部、國防部、經濟部、陸軍供應司令部、交通處、警務處，及農復會等有關單位舉行會議，商討有關青年鬼湖探險問題，會議由救國團組長曾憲鎔親自主持。

隔日台北各大報便刊登幼獅社訊，報導了救國團已召集各部會提供協助，要出團去深山探勘大小鬼湖一事；針對探勘一事，雷震所發行「自由中國」雜誌，當年在社論加以抨擊，指「救國團跨越既有的政府體制，竟直接邀集各部會開會，商議救國團的業務，凸顯在體制運作上，救國團竟凌駕於政府機關。」

民進黨立委賴瑞隆也指出，救國團憑藉其特殊背景與地位，置國家法制於不顧，早就被多所質疑，救國團在馬政府執政時代，還能直接派人進入教育部開會制定「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」，來獨厚自己經營的青年活動中心，不受「旅館業管理規則」規範。