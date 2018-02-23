軍人年改 柯建銘：不能再拖 無須搶雙召委

2018-02-23 18:17

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院新會期的重頭戲將是軍人年金改革。然而，民進黨立委卻對外交及國防、司法及法制等兩委員會興致缺缺。民進黨團總召柯建銘表示，不可能在兩委員會各找10人來搶雙召委，難道國民黨團要搶來排審？

民進黨團在第9屆第3會期為力推年金改革，在司委會安排10人，並靠絕佳的籤運搶下兩席召委。不過本會期的登記狀況，外委會、司委會僅剩3、5人登記。

柯建銘表示，公教年改都通過了，現在只剩軍人年改。縱使這是本會期的重大法案，黨團也不可能在外委會、司委會各安排10人，搶下所有召委，這沒意義。難道國民黨要搶排軍人年改？他們有任何版本嗎？

柯建銘認為，屆時只要外委會聯席司委會審查即可，若國民黨團要藉排審來拖延，民進黨團也能自委員會抽出，逕付二讀。

柯建銘指出，軍人年改遠比公教年改優渥；國防部曾於年前與黨團政策小組討論過，下週四召開行政院會前也會再討論一次。原本設定的月退地板3萬2160元，後來也調高成「少尉一級」本俸與加給，調薪前是3萬7850元，調薪3%後更達到3萬8990元。若行政院會能在3月1日通過，立法院會3月9日就能一讀付委，經兩週的復議期，3月底就能開始審查。

他強調，國民黨團或許受限於八百壯士的壓力；但軍人年改遠比公教年改優渥，國民黨也提出釋憲了，這件事應該理性面對，該過就要給它過。

至於本會期是否會再要求黨籍立委縮短質詢時間？柯建銘表示，會盡量勸說，但不予強制。