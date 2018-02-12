花蓮地震救災表現 民調：逾7成肯定蔡英文

花蓮震災表現，逾7成肯定蔡英文。（資料照）

2018-02-12 10:11

〔記者曾韋禎／台北報導〕花蓮強震已結束搜救，進入拆除作業。根據台灣世代智庫最新民調顯示，高達82.9%民眾滿意政府的救災表現，73.4%滿意蔡英文總統的表現，更有高達75.8%肯定日本關懷台灣。

花蓮在6日深夜發生規模6的淺層地震，造成市區4棟大樓傾斜倒塌，11日確認共有17人罹難，並宣佈搜救終止、開始拆除傾倒大樓。台灣世代智庫今早舉行記者會，公布「花蓮震災政府表現滿意度」民調。

就整體政府應變速度而言，有80%認為快速，僅9.6%認為慢。有82.9%滿意政府在此次震災的救災表面，僅9.1不滿意。對蔡英文的救災表現，有73.4%滿意，僅17.1%不滿意。

在不提示選項下，詢問哪個國家表達對台灣最多的支持與關懷，有75.8%認為是日本，僅1.8%回答中國。對於蔡英文承諾，若受災房屋無法重建，政府將興建社會住宅安置災民，則有高達85.7%表示贊成，僅7.3%反對。

就整體而言，蔡英文總統的支持度達57.2%，不支持度為32.7%；滿意度則達51.2%，稍高於不滿意度的39.7%，回升到5成以上。

此為台灣世代智庫委託大社會調查中心在2月9日、10日對全國民眾進行隨機電訪，完成1076份有效訪問，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.99%。