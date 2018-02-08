美參院外委會通過「台灣旅行法」外交部：感謝

2018-02-08 12:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國參議院外委會於當地時間7日傍晚無異議通過眾院版「台灣旅行法（HR535）」，該法案明確指出美國政府應鼓勵美台在各層面進行訪問。外交部今天表示，此最新發展再次展現美國國會對深化台美關係的堅定支持，外交部樂見美行政部門持續派遣資深官員訪台，與我實質互動。

美國眾議院外委會去年1月提出「台灣旅行法」，並獲眾議院兩黨共81位議員連署，草案去年6月於外委會亞太小組中通過，今年1月在眾議院無異議通過，2月7日傍晚再於參議院無異議通過。

該草案具拘束力，要求美國政府應增進台美間各層級官員的互訪，允許包括美國閣員級官員、將級軍官及行政部門官員訪台，以及准許台灣高階官員訪美，會晤包括國防部及國務院在內的美國政府部會官員。

外交部發言人李憲章今天說，外交部對此發展表示歡迎及感謝，此也再次展現美國會兩院兩黨議員對深化台美雙邊關係，及強化兩國官員互動交流的堅定支持，外交部將密切關注該法案未來在參院院會審議的後續發展。

李憲章並說，外交部也樂見美國行政部門近年持續不斷派遣各部會資深官員訪台，就包括商務投資、文化教育，及能源合作等各項重要議題與我交流，可見美行政部門及國會在推動雙邊實質互動方面，均有共同善意及努力。

該法案立法程序尚需經過參院院會表決、兩院協調與總統簽署，才會生效，據悉以參議院議程，此時距參院表決可能還需數週。