蘇貞昌參戰新北？ 段宜康：言之過早

2018-01-30 14:02

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨新北市人選還在未定之天，近日則傳出黨內對於前主席蘇貞昌出戰新北已有共識。立法院副院長蔡其昌今表示，年底的新北市長選舉民進黨強棒很多，包含行政院長賴清德、高雄市長陳菊，前行政院長蘇貞昌也很強，但選舉一定要本人有意願，而到目前為止，他還沒看到蘇貞昌表態；民進黨立委段宜康則說，黨中央應給已表態參選的候選人吳秉叡、陳景峻、羅致政等，更多支持與鼓勵，在黨內尚未決定選舉機制之前，說要誰來參選都「言之過早」。

蔡其昌今受訪時表示，選舉一定要有意願，「黨內大家有共識、社會有期待、本人有意願」，才能構成誰可以選舉，不然台灣優秀的人有很多；蔡其昌並說，目前為止，他沒有看到蘇貞昌有表示願意再次出馬來承擔大局，只看到吳秉叡最積極，選區也跑得很認真，能力、操守都很好，「自然而然我個人覺得他很合適」。

民進黨立委段宜康受訪時則說，他個人從頭到尾都支持吳秉叡參選，呼籲黨中央在黨內選舉機制正式展開前，應善待包含吳秉叡、羅致政、陳景峻等在內，已表態的候選人，「不要給他潑冷水」；段並說，現在有意參選的候選人，並沒有得到黨中央的真誠對待。

段宜康表示，在新北市選舉決定機制出來前，說要找誰來參選，都還「言之過早」，大家應給有志參選的同事更公平的評價。