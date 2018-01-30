市長下令封殺記者？ 陳景峻：若有我會勸他

2018-01-30 13:16

〔記者沈佩瑤／台北報導〕昨傳出台北市長柯文哲因不滿某網媒報導台北燈節內幕，下令十一樓（市長室所在樓層）相關人員封鎖或是拒接該記者電話。副市長陳景峻今天受訪時說，自己沒有聽說這件事情，他相信市長也不會做這件事，如果有的話，他一定會去勸市長。

陳景峻上午出席「雙北市立圖書館一証通用服務」記者會，會後接受媒體聯訪，被問到封殺記者一事？陳景峻說，就他所了解應該沒有這樣的事情，媒體是第四權，市府都很尊重，過去媒體不斷糾正市政府缺失，給市府很多的意見，市府也會做一些改進。

但他也說，媒體在報導或是揭露一些訊息時，來源應該要掌握正確，不要用捕風捉影或是揣測的方式，導致出現不實消息，這樣的結果恐怕會傷害當事人，甚至影想整個市府運作。

對封殺一事，陳說市府沒有人去要求阻斷、扼殺特定媒體，「並沒有這件事」，強調北市府尊重媒體，這裡也是一個尊重媒體自由的城市，過去柯市長也是這樣講，所以他認為沒有這樣問題。

至於是否有接到市長命令，要求拒絕特定媒體的手機？陳景峻說自己從來沒有拒接過，除非正在開會，有時甚至主動回電，相信很多記者應該都接過他的電話，他沒有聽到這樣情形，相信市長也不可能有這樣的要求。

他舉例指出，市長連各局處首長人事、預算都不會干預，反問「人事預算都不會去干預了，那他怎麼會去管你手機不手機的？」

不過柯昨在歐洲受訪並未否認此事，現場記者追問陳，若柯有做這樣事情，是否會勸阻他？陳說自己會勸他，會跟他講說不能有這樣的作為，但他重申自己認為市長不會做這個，不知道這個消息怎麼傳出來的。