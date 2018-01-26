實踐居住正義 蔡英文再提三承諾助地方政府推社會住宅

2018-01-26 16:30

〔記者蕭婷方／台北報導〕總統蔡英文與台北市長柯文哲今共同視察北市松山區健康公宅。蔡英文致詞時再度重申三項承諾助地方政府推動社會住宅，包含補助地方政府興建社會住宅經費、協助地方政府取得興建土地，以及4年內補助地方政府推動包租代管計畫。

實踐居住正義，總統蔡英文宣示8年要推20萬戶社會住宅，內政部除推動包租代管等政策外，也以補助、組專案小組等方式協助地方政府興建社會住宅，近日也親自至北北桃地區視察政策推動進度。

蔡英文致詞時說，社會住宅興建要全國動起來，先前先去看新北市林口世大運的選手村，那裡將成為3000戶、1萬人的社會住宅，現在來台北要看社會住宅成果，之後還會去桃園市去看包租代管的進度，北北桃是台灣人口集中的都會區，許多年輕人在此就業、就讀，因此北北桃最優先、最積極落實。

蔡英文強調，政府對社會住宅相當重視，這也是自己對選民最重要的承諾，「我親自盯進度，我請內政部與地方政府全力以赴」。

蔡英文也坦言，社會住宅推動難度高，她在現場重申，中央會給地方具體支持。第一為興建經費的支持，包含中央修訂住宅法與租賃專法，也補助71萬人的規劃費用，要給予縣市政府制度與財務基礎支持來長期推動。

第二為土地取得支持。蔡英文說，行政院會有跨部會的能量，特別內政部、財政部及國防部將共同合作尋找空地，目前已經評估出300多公頃的國有土地可讓縣市政府評估作為社會住宅用地。

第三為包租代管計畫，中央將在4年內全額補助地方政府實施，讓年輕人可以合理價格租到合理的房。