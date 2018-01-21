傳阿帕契今年將全戰備 部署桃園成立2作戰隊

媒體報導，阿帕契攻擊直升機隊今年將全戰備成軍，29架戰機將全部部署在位於桃園龍潭的601旅。（資料照，記者張忠義攝）

2018-01-21 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕軍方日前透露，阿帕契攻擊直升機隊今年將全戰備成軍，29架戰機將全部部署在位於桃園龍潭的601旅，並成立2個作戰隊，專職駐守北部地區，可快速飛抵北至淡水河口、南至永安漁港等一線桃園海岸，對解放軍兩棲登陸部隊實施反擊。

根據《聯合報》報導，美國智庫「2049計畫」研究員易思安（Ian Easton）日期發表新書，稱國軍和中共解放軍文件都指出，桃園海湖沙灘是台灣最適合共軍兩棲進攻的地點，共軍的「桃園登陸區」，北起淡水河口，南至永安漁港。

但易思安認為，台灣本身有防守優勢，桃園是台灣最重兵駐守之地，多年經營工事，兩棲登陸很難攻，國軍有能力在任何解放軍兩棲部隊尚未抵達桃園海灘之前，就給予重擊。

針對易思安的說法，軍方並未提出說明，不過有軍方高層透露，國軍確實將精銳部隊部署在北部，桃園有最多武裝部隊，除有原本2個裝甲旅外，新成軍的2支AH-64E阿帕契攻擊直升機作戰隊，也將全數部署桃園，負責固守北部地區，29架戰機可快速飛抵淡水河口、永安漁港等桃園海岸。

至於原本計畫延役的陸軍UH-1H直升機，則將在今年底開始陸續汰除，陸軍希望在國家財政許可情況下，建案續購32架UH-60M黑鷹直升機。