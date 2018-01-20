這年難過了... 國民黨證實農曆年前裁了20名黨工

國民黨證實，在農曆年前裁員20名黨工。圖為國民黨主席吳敦義（中）與秘書長曾永權（左）、副主席郝龍斌（右）。（資料照，記者黃耀徵攝）

2018-01-20 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨產爭議延燒，前年（2016年）曾資遣738名黨工，事後再回聘310人，現在又傳出國民黨已在昨（19）日裁員，要大批黨工在農曆年前走路。對此，國民黨今日證實，黨中央於年底考績清算，因年度考核離開的共有20名黨工，且各單位都有，並沒有針對性。

據《蘋果日報》報導，國民黨這波裁員潮當中，職位最高的是黨中央政策會執行祕書邱志誠，另外也有許多職位較低，如服勤員與事務員等黨工被離退。國民黨行管會主委邱大展對此證實，黨中央於年底考績清算，確定各單位年度考核後離開的共有20人，而且涵蓋各單位，就連行管會也有5人離開，因此裁員並未針對任何人。

國民黨發言人洪孟楷對此也表示，國民黨再度裁員，單純只是各單位主管依照考評及需求、並考量黨中央目前財務狀況吃緊，才不得已做出此調整；而這次離職的黨工在先前結清年資時就已說明，之後皆採一年一聘制，「相信離開的黨工都能體諒黨的困境」。

報導也指出，有黨工抱怨「說不裁員都是騙人的」，對於自己在國民黨工作20多年，日前結清年資時沒拿到退休金，沒想到現在又遭「公文放桌上」被迫離職，讓他認為根本是2度傷害。