空巴集團售台飛彈案被罰 2款飛彈扯出違法佣金

魔法二式飛彈。（記者羅添斌攝）

2018-01-14 11:14

〔記者羅添斌／台北報導〕國際媒體報導，買下馬特拉集團的歐洲航太巨擘空中巴士集團（Airbus），因1992年馬特拉集團（Matra group）出售飛彈給台灣爭議，公司被罰款1.04億歐元（約新台幣37億元）。

資深政府官員今天指出，外電所指的飛彈出售案，指的就是馬特拉集團當年在幻象戰機案當中，出售中程空對空「雲母」飛彈及短程空對空的「魔法」飛彈給台灣，馬特拉集團遭罰，也間接證實這兩項飛彈出售案，也涉有違法給付佣金，因此遭到重罰。

我國在90年向法國的軍事採購頻有突破，先後獲得6艘拉法葉艦以及60架幻象戰機，我方要求這兩大採購案不得有違法支付佣金情形，否則就會依合約要求賠償，但事實證明，不僅這兩大案都有違反支付佣金問題，連配合幻象戰機採購案，向法方一併採購的兩型法製空對空飛彈也涉有佣金問題。

資深政府官員說，我國向法方採購60架幻象戰機，戰機配備的短程及中程空對空飛彈，則是向法國馬特拉集團採購，包括中程空對空「雲母」飛彈及短程空對空的「魔法」飛彈，兩型飛彈成為幻象戰機的主要作戰武力。

但隨著服役日久，屆臨飛彈壽限，台法之間又因佣金案打國際仲裁等問題影響，讓這兩型飛彈面臨零組件汰換問題，妥善率也不盡理想，還好在去年開始出現轉機，法方已供售幻象戰機及兩型飛彈的相關零組件，後勤維修問題已獲解決。