「秦公公」涉酒駕頂替 立委研議修法避免各類拒測

2018-01-09 21:59

〔記者鄭鴻達／台北報導〕演員黃仲裕涉嫌酒駕肇事後找人頂替，被檢方起訴。民進黨立委鄭運鵬指出，立院已針對拒測罰則加重到比酒駕高，將再研議修法，避免駕駛人找人頂替、停到路邊耍賴各類型拒測行為。他也呼籲，公眾人物若犯錯應誠實面對，若說謊或找人頂替，只會造成惡性循環；親民黨立委陳怡潔譴責酒駕還企圖規避不可取，公眾人物應以身作則。

以演出「秦公公」聞名的演員黃仲裕，因於去年涉嫌酒駕後肇事，且找人頂替，遭檢方以過失傷害及頂替罪嫌起訴，黃此舉不但引發社會各界抨擊，也讓公眾再度對於酒駕防制議題開始議論。

立法院交通委員會立委鄭運鵬指出，因為酒測被查獲就會被法辦，所以許多駕駛都會甘願拒測被罰，因此正修法將拒測罰鍰提高到比酒駕還高，且可累進開罰，就是要避免駕駛人以拒測躲避罰則。

鄭運鵬說，除拒測外，駕駛人也可能將車臨停拒不下車、找人頂替，甚至突然迴轉高速逃逸，這些行為都很危險，因此將研議修法，要將各種型態拒測行為的罰則，調整至比酒駕還高，避免發生危險及僥倖心理。

鄭運鵬呼籲，喝酒就是不能開車，若肇事還找人頂替就更不可以，若發生後能誠實面對，公眾或許還能理解，但選擇說謊，就會陷入惡性循環，對其演藝生涯造成更大傷害，盼公眾人物能夠自愛，不要酒駕。

長期關注道安議題的立委陳怡潔表示，若確實酒駕又心存僥倖想找人頂替，相信這樣的行為是社會大眾所不能接受，畢竟大家對酒駕零容忍，更何況還企圖規避（罰則）更是不可取，因公眾、政治人物接受社會輿論更嚴格檢驗。

陳怡潔指出，公眾、政治人物一旦違法甚至不認錯，絕對是最不良示範，尤其是社會零容忍的酒駕。她呼籲，公眾人物應以身作則、時時戒慎恐懼，切勿心存僥倖，否則鑄下大禍，不僅會讓粉絲或支持者失望，也會讓聲譽跌落谷底難再翻身。

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