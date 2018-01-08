抗議民調不公 南投綠營上演退黨燒黨證風波

2018-01-08 12:50

〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨南投縣黨部今召開執委會公布第2波鄉鎮市長及縣議員提名的名單，也是縣黨部執委的埔里鎮民代表黃正男，在支持者陪同下，前往黨部燒黨證，抗議縣議員第5選區民調不公，並宣布退黨。面對這意外的插曲，還被批無能一事，民進黨南投縣黨部主委陳昭煜不願與其打口水戰，但強調，自己「問心無愧」；執行長曾琮愷表示，民調過程都開放給各參選人觀看，已符合公平、公開及透明化，尊重其個人意願，但仍希望能共同為即將到來的五合一選舉一起努力。

南投縣議員第5選區民進黨提名3人，但有5人角逐，黨部遂啟動民調機制。黃正男說，依遊戲規則電話民調時間，應在去年12月26日夜間6時至30時截止，但民調中心將時間延後半小時，迄當天晚上10時30分才停止，最後他以些微之差落敗，強烈質疑有黑箱作業之嫌。

黃正男進一步表示，他曾向黨部提出調閱受訪民眾的錄音檔，以利釐清作業是否公平，但黨部與民調中心互相推託，令他與支持者無法接受。

由於南投縣是綠營在五合一選舉之中，第1個辦理民調的縣市，加上2月之後，民進黨各縣市黨部也會陸續就選舉的需要辦理相關民調，黃正男希望藉自己受到的不公平待遇，提醒各縣市黨部能更謹慎辦理民調，避免黨內反彈、紛爭的情況發生，且強調，今日只有20多位黨員跟他一起燒毀黨證，揚言黨部若不給他一個合理的交代，還會有下一波燒黨證等相關陳抗動作。

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷進一步解釋，依據中央黨部民調執行要點，依照原本的民調規定必須達成1068份以上，且扣掉當天夜間10時以後的電話通數，黃正男落敗未能被提名的結果仍是一樣，希望其不要有太多的情緒化動作，以免影響自己及黨部的形象。

不過，執委會議程仍未受影響，並敲定第2波提名人選，草屯鎮長提名縣議員林永鴻；縣議員第2選區（中寮、草屯），繼洪巧娟、蔡銘軒之後，再補提名廖梓佑；第4選區（竹山、鹿谷）為陳玉鈴、林偉嘉；第5選區（國姓、埔里、仁愛）則是葉仁創、何惠娟、陳宜君等3人。

相關影音