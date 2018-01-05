傳內閣過年前後改組 3名部長遭周刊點名

外傳行政院長賴清德將於農曆年前後進行內閣改組。（資料照，記者李欣芳攝）

2018-01-05 07:29

〔即時新聞／綜合報導〕外傳行政院長賴清德將於農曆年前後進行內閣改組，周刊報導，民進黨獨派對3名「老藍男部長」相當有意見，分別是外交部長李大維、國防部長馮世寬，以及財政部長許虞哲，這3人被換掉的機率大。

《時報周刊》報導，知情人士透露，李大維在面對中國以金錢搶走我國邦交，不和對岸競價來鞏固邦交，而是用台灣現有的資源，說服邦交和台灣來往，蔡英文相當信任李大維對國際情勢的判斷，獨派若真的拉下李大維，綠營很難再找到像他資歷完備、又有想法的外交官。

報導指出，馮世寬上任後，軍中接連爆發「高雄營區虐狗案」、「清泉崗丟毒案」、「雄三飛彈誤擊案」等重大軍紀事件，這也使黨內一直都有要換掉馮世寬的聲音。

報導提到，最後被民進黨獨派人士鎖定的部長是知名度不高的財政部長許虞哲，先前因兆豐銀行被美國重罰一案，多名立委抨擊他，認為他不適任，綠營人士透露，若許虞哲成為第一批下台閣員，其實不會太意外，目前相關稅改法案已在臨時會通過，許也算是完成了階段性任務。

賴清德從這個月開始，將陸續和各部會首長見面，聽取業務報告，此也被解讀為賴清德對部長們的最後觀察，不過徐國勇對此強調，見面都還沒有開始，外界已有不當聯想，這是「不正當連結」。