再被問及「功德說」 賴清德：台灣是功德社會

行政院長賴清德今日再度解釋「功德說」，他也提及在台南市長任內，感受到台灣人的善心力量，形容台灣是個「功德台灣」的社會。（記者劉信德攝）

2017-12-27 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德上午將舉行年終記者會，在場有媒體問到「會不會後悔不要說功德？」，賴清德則重申，「照顧老人也好、身心障礙者也好、失智者也好，這個也等於是做善事，好像在累積功德」，而他提及在台南市長任內，也感受到台灣人的善心力量，形容台灣是個「功德台灣」的社會。

賴清德強調，那天的談話並不是說任由照護員的薪資低不管，要他們額外付出當成做功德，因為擔任市長時，知道長照員的辛苦及問題在哪，也都充分反映，所以當總統蔡英文在討論長照2.0中，長照員的薪水提升到3萬2000元以上，所以並沒有說忽視長照員低薪不管，自己只是想說，照顧老人也好、身心障礙者也好、失智者也好，這個也等於是做善事，好像在累積功德。

賴清德也提及，當時擔任市長任內，台南市發生大地震，如果不是台灣善心的力量，台南是無法獨自面對這個困難的，而周邊國家發生困難時，國人也都慷慨解囊，而這個就是台灣，台灣社會真的是一個「功德台灣」的社會，賴清德表示，這是自己擔任市長的體驗，也許有些誤解，但對此不以為意，相信時間可以說明這一切。