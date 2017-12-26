台中市107年總預算未完成審議 將擇期召開臨時會

藍綠議員衝上主席台，議長林士昌（左2）被議員包圍。（記者張菁雅攝）

2017-12-26 22:56

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會今日審議台中市107年度總預算案，經過一整天的政黨協商，對於刪減的預算項目仍未達成共識，一直到晚上7點多仍無法進入二讀，藍綠議員甚至在主席台拉扯。由於今天是定期大會最後一天議程，議長林士昌眼看會議無法進行，宣布今天散會，將再召開臨時會總預算案。

台中市107年總預算1924億元，包括本預算1301億元，附屬單位及基金預算623億元。雖然昨天政黨協商已初步達成共識，將本預算刪減14億元，附屬單位及基金預算刪減26億元，刪減項目則由市府自行調整，並在今天政黨協商中討論。

市議會今天自上午9點半開始政黨協商，持續至下午4點多，林士昌才宣布大會開會，但隨即又宣布因政黨協商沒有共識，休息1個小時，進行協商會議。

再度開會後，國民黨蘇柏興表示，每次協商都沒有共識，再拖下去也沒有意義，因此提出散會動議。民進黨議員強烈反對，要求繼續開會。林士昌只好再度宣布休息。

晚上7點1分，議會又開始，無黨籍議員張立傑提議以表決方式處理預算案，國民黨議員拒絕表決，一起衝向主席台，甚至扯掉麥克風，民進黨跟著上前護航，雙方在主席台上拉扯、相互叫陣。因國民黨議員持續占據主席台，林士昌眼見場面無法收拾，只得宣布散會，將擇期召開臨時會審議總預算案。