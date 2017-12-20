中台灣7縣市反空污 涂醒哲主張修空污法

2017-12-20 21:16

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市長涂醒哲今（20）日晚間到台中市參加「中台灣7縣市空氣品質治理聯繫會議」，在空污費的徵收與分配制度上，涂建議修正「空氣污染防制法」第17條，將目前中央和地方的固定污染源空污費分配比例調整為污染源所在縣市30％、空污受害縣市40％，再提撥10％作為空污改善績優獎勵金；而在移動污染源空污費方面，涂也主張，以縣市發油量及進入轄區的機動車輛數，這2項指標各佔1成的方式分配。

涂醒哲強調，空污費應該用來做空污的處理，才是收取空污費目的，所以應該把空污費分給受空污危害最嚴重的地方，這才是徵收空污費的初衷和目的。

涂醒哲說，嘉義市為了改善空污，是全國第1個成立空污防制委員會的縣市，最近3年來推動148項減污措施，共減量710公噸PM2.5，讓PM2.5年平均濃度從103年的34.7μg/m3下降到今年的25μg/m3，且今年淘汰二行程機車達到環保署設定目標155%的績效更是傲視全國。為更進一步提升空氣品質，嘉市已著手推動綠能發電，提出節能創能儲能三合一的「千屋計畫」，建置綠能服務管理中心打造近零耗能建築示範城市。

涂醒哲表示，7縣市共同提出「加速綠能發電」、「訂定全國鍋爐加嚴排放標準並全面補助」、「增加空污基金地方分配比例」、「補助提昇大眾運輸系統」等4項訴求，盼中央能予以支持，以改善台灣空污問題。