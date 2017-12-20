王炳忠訊後請回 強調發展的是新黨的組織

新黨青年委員會主席王炳忠在北檢接受複訊後，於今天凌晨被請回。（記者方賓照攝）

2017-12-20 01:12

〔記者謝君臨／台北報導〕新黨青年委員會主席王炳忠、新思維中心主任侯漢廷、宣傳部副主任林明正及新聞秘書陳斯俊等人因涉「國家安全法」，昨以證人身分被檢調搜索、約談，全案疑與首起中國學生周泓旭來台發展共諜組織案相關；今天凌晨0時許，王炳忠等人全數獲檢方請回，王強調，他並未與特定人士接觸，如要說發展組織，他發展的是新黨的組織，希望檢調辦案不要有政治考量。

王炳忠表示，今天是以證人身分來作證，理由是他字案的國家安全法，但基於偵查不公開，因此不便透露案情，僅盡到身為證人的義務，將他所知的陳述給調查官、檢察官；王說，今早他在住處高呼「綠色恐怖」，因他心中懷疑，這是否為政治操作，因新黨才剛結束與中國國台辦的創新之旅。

王炳忠指出，說他洩漏機密，或者說他們要發展組織，他們不是公務員，他也沒有和外交人員、公務人員聯絡，有甚麼能力去刺探機密？那發展組織的話，他們發展的是新黨的組織，是新黨青年軍的組織，是新黨的活動，這些都是中華民國規範的集會結社自由，難道此因政治立場在中華民國自由地區被盯上。

王炳忠說，今天凌晨6點他還在睡覺，聽到一直被按門鈴，他當時嚇一跳，覺得很像過去在小說裡面讀到的國民黨白色恐怖，半夜、凌晨來抓人那種場景，所以才決定拿手機直播。

王炳忠強調，他之所以拿手機蒐證，是因為之前看到民進黨徐佳青談起過去阿扁被偵訊，當時檢方也搜索很多民進黨人士住處，徐說碰到這樣的事件，要維護自己的人權，警調既然能蒐證，他們也要反蒐證，這是他開手機直播的原因，堅持他要維護的權益，因為他擔心如第一時間無法跟外界聯絡，他的聲音將會消失。

王炳忠呼籲，希望檢調不要有政治考量，也不要故意扣押很多東西來編故事，他一切按他所知的作證，不希望看見這樣的政治操作。