立院三讀 組織犯罪不以牟利為要件 可視訊作證

2017-12-15 11:42

〔記者曾韋禎／台北報導〕中華統一促進黨、愛國同心會等團體未來再聚眾滋事，將面臨法律制裁！立法院會今三讀通過「組織犯罪防制條例部分條文修正案」，修正組織犯罪的要件為「持續性或牟利性」等，未來紅色、黑道政黨可重判3年至10年有期徒刑，且併科1億元以下罰金。

按三讀通過條文，組織犯罪的要件鬆綁為「持續性或牟利性」，且不以現存的犯罪組織為限。例如「黑牛」黃鴻寓已經伏法，但若有人自稱其幫眾，亦能適用；為保護證人，新增「視訊條款」，讓證人或檢舉人可透過網路作證，境外人士則能前往我駐外館處，藉由視訊作證。

現行「組織犯罪條例」對「犯罪組織」之定義，雖已於今年初修法鬆綁，擴大適用於合法化、公司化的幫派、詐騙集團；但法務部原本提案的文字為「持續性、牟利性」，卻因人權團體之堅持，改為「持續性及牟利性」。

有鑑於統促黨、愛國同心會多次傳出聚眾滋擾等爭議事件，因難以證明該組織具有「牟利性」，而難適用「組織犯罪條例」，因此包括民進黨立委王定宇、何欣純、林俊憲、邱議瑩及國民黨立委許淑華等，相繼提出修正草案，組織犯罪的要件鬆綁為「持續性或牟利性」。

法務部次長蔡碧仲直言，就組織性犯罪而言，持續性比牟利性更重要，修法後將督導檢察官的起訴是否符於法律規定。