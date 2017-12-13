川普簽署國防授權法案，認美台軍艦互訪條款可能侵犯其職權。（翻攝《Variety》）

2017-12-13 09:38

〔駐美特派員曹郁芬／華府12日報導〕美國總統川普今天在簽署2018年國防授權法案後發表聲明說，要求美台軍艦互訪的1259條款有可能侵犯總統的對外職權，他會根據憲法賦予的權力來處理。

川普在書面聲明中指出，1069, 1231, 1232, 1239, 1239A,1258,1259, 1263, 1271, 1279A, 以及 1607條款規定了美國對外的軍事和外交事務的立場，在某些情況下指導了外交政策的執行。他的政府在處理這些條款時將依據總統獨有的最高統帥和國家唯一外交代表的憲法權力，來決定在什麼條件下給予外國元首承諾以及執行國家外交。不過，川普在聲明中對於涉及美台軍售正常化的1259A條款並未表示意見。

中國駐美公使李克新上週五對於美台軍艦互訪提出美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍以武力統一台灣之時的警告，在美台都引起極大風波。由於國會僅是要求川普政府研究軍艦互訪的適宜性與可行性，未來行政部門的態度仍是關鍵。

美國國會今年11月9日通過經參、眾兩院協調後的2018年國防授權法案。其中1259條款記載，當美台兩個政府努力強化台灣的防衛能力時，美國的政策是要強化在台灣關係法之下的對台承諾，並與6項保證維持一致。

法案以國會決議方式表示，國會認為美國應強化與改進和台灣的長期夥伴及合作關係；美國應該單純根據台灣的需要，經常性地移轉防禦物資與服務，讓台灣維持足夠的自我防禦能力；美國應該邀請台灣軍隊參與類似「紅旗」等軍事演習。

此外，美國應根據2017年通過的國防授權法案，執行美台軍官與資深官員間的交流計畫以改善兩軍關係；支持擴展以台灣人員在美受訓或與美軍共同受訓的交流項目；在西太平洋進行美台雙邊的海軍演習，包括航行前的會議；考慮重新建立美台海軍艦艇互訪的適當性與可行性。

法案的第1259A條款也以國會決議方式，表達國會希望將對台移轉軍事物資與服務正常化。國防部應與國務院協商後以個案方式審查對台軍售，在收到台灣要價書後的120天內，國防部長與國務卿諮商後應向國會適當的委員會提出報告，內容包括採購要求的現況、軍購移轉是否符合美國武器出口法案、是否需要出口執照、國防部長是否有意給予發價書和同意書，以及這項軍購移轉是否符合台灣關係法下美國對台義務。

法案也要求在國防授權法生效180天內，以及每隔180天，國防部長應與國務卿協調後，向軍事及外交委員會簡報台灣面臨的挑戰與美台軍事合作狀態，以及台灣軍購要求的進展。