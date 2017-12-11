總統見莫健：台灣是「自由開放的印度－太平洋」戰略相關者

2017-12-11 19:19

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今下午接見「美國在台協會」（AIT）主席莫健（James Moriarty），回顧台美關係過去一年來的合作交流與成果，期盼雙方未來能在區域穩定上持續扮演重要角色。莫健也肯定台灣對國際參與所展現的意願與能力，並樂見台美雙方在各領域持續合作與發展。

總統表示，自從川普總統就職以來，台美關係在各個層面都持續穩定與深化，包括建立更緊密的雙邊貿易，以及國際合作關係，雙邊在各個領域上也都不斷擴大合作。

總統特別感謝莫健及美國政府在她前陣子過境夏威夷及關島時的熱情接待。她表示，回顧過去一年，她4次過境美國，均符合便利、安全、舒適與尊嚴的原則。今年6月，美國宣布對台重大軍售，展現對《台灣關係法》的承諾；台美也透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），共同為區域發展做出許多貢獻。此外，美方在APEC峰會上，安排我國代表宋楚瑜與川普總統等美國政要見面，凡此均足證台美關係的穩定發展。

總統認為，透過雙邊的努力，共同以務實的態度，持續提升彼此間的關係。在長期建立的基礎之上，一步步秉持共享的價值、互惠互助，讓雙邊關係不斷前進。總統表示，「誠如美國一直支持台灣，我們也會持續支持美國」，透過雙邊合作來促進美國經濟的發展，也讓亞太區域更加和平穩定、繁榮發展。

總統表示，台灣將在區域穩定上持續扮演重要的角色。我方會與美國合作，一起穩定朝鮮半島情勢，並跟美國在此一區域的盟友深化合作。另外，台灣將加速軍事改革，以擁有更堅實的自我防衛能力，也會在國防議題上跟美國持續強化雙邊合作。

總統希望，透過深化台美「全球合作暨訓練架構」，並跟美國及理念相近的國家一起合作，以擴大台灣的國際參與。同時，我國也會推動更緊密的台美雙邊經貿關係，包括加強在「新南向政策」上的合作。

總統強調，台灣是印度─太平洋區域的自由民主國家，自然是「自由開放的印度－太平洋」戰略中的相關者。她相信，台灣可以對這個區域做出更多貢獻，「我們不只願意保衛自由、開放的共同成果、更願意守護以法規為基礎的國際秩序。」

隨後，莫健致詞表示，此次為他第三度以「美國在台協會」主席的身分到訪台灣，除了倍感歡喜，也很感謝總統及在台所有夥伴的協助與款待。

莫健指出，台美關係向來堅實穩固，兩國在各項領域的合作也不斷深化，相信彼此對於這個建立在共享利益與價值上的友誼，都感到相當驕傲。

莫健表示，美國身為印度－太平洋區域的一員，確保夥伴安全相當重要，並且相信台灣的安全對於全區域的安全更是不可或缺，因此美國對於台灣的支持，也如同支持《台灣關係法》般堅定。同時，美國也肯定台灣參與各項國際事務所展現的意願與能力，未來願意持續與台灣在各項議題上共同努力與合作。