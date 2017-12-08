拒絕朝野共識 徐永明退席公投修法協商

2017-12-08 15:02

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院朝野黨團今協商「公民投票法修正草案」，原氣氛相當融洽，但時代力量黨團堅持非於今天完成三讀不可，拒絕在週二處理保留條文，憤而退席協商。

立法院長蘇嘉全下午邀集朝野黨團協商「公投法修正草案」，朝野氣氛尚屬融洽，國民黨團也願意就保留條文提出對案；全案55條，一度只剩7條需要表決。

蘇嘉全建議珍惜這樣的融洽氣氛，今日先處理沒爭議的50條，其餘條文週二再處理，並完成三讀。

國民黨團書記長林為洲指出，因為還要整理出黨團版的條文，希望大家體諒，國民黨團絕對有誠意。

民進黨團總召柯建銘表示，「公投法」討論20年了，現在好不容易有共識，大家不妨心胸寬大些，互相體諒，不必急於這3天。

時代力量立院黨團總召徐永明表示，時力黨團會提出延會動議，希望在今天處理完畢；畢竟現在有一群長輩在外面抗議，不要再等3天。

親民黨團總召李鴻鈞反駁，修「公投法」是為了全民，不是為了他們在修的，現在朝野氣氛如此和諧，一定有時間完成三讀。

蘇嘉全建議，如果可以趁現在好好討論，大家可以決定大體討論、逐條討論各需要多人發言，週二上午一定可以完成三讀。

徐永明認為，可以直接省略大體討論，就能節省很多時間。

蘇嘉全反駁，這也需要所有黨團都同意。

堅持非得於今日完成三讀的徐永明，因此憤而退出協商，留下滿場錯愕的各黨團代表。