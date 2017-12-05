重視新住民教育 陳亭妃爭取偏鄉母語師資

陳亭妃今日要求教育部把經費和資源用在新住民隔代教養及偏鄉地區母語師資。（記者邱灝唐翻攝）

2017-12-05 15:59

〔記者邱灝唐／台南報導〕為了督促教育部日前公布的新南向教育七箭齊發政策經費能落實，讓新住民真正融入台灣、下一代成為與東南亞接軌的人才。立委陳亭妃今日要求教育部把經費和資源用在新住民隔代教養及偏鄉地區母語師資。

陳亭妃強調，教育部在105年1月1日到108年12月31日期間投入6億4千多萬元，明年更編列2億5千多萬元，加速推動新南向國家的語文教授、新住民職場體驗及人才交流高教合作等面向。不過，陳亭妃指出，她在基層卻聽到新住民遇到相當多問題與困境，例如偏鄉地區聘不到母語師資，儘管教育部提出共聘或視訊教學等解方，但偏鄉學校路途遙遠如何共聘，視訊資訊系統也不一定每校都齊全，只有先加強設備再談視訊，否則成效就會打折扣。

陳亭妃指出，教育部推動東南亞語系師資培育的「量」是足夠，但是「面」的分佈卻不足，和她之前所處理的「體育選手教練」和「一般師資」無法達成預期目標相同，就是城鄉差距，就算提出「跨校共聘老師方案」、「視訊教學方案」，都會面臨路途遙遠、數位軟硬體設備不足的城鄉落差。陳亭妃指出，為了解決這些困難，教育部務必要和前瞻計畫中的數位建設經費串連，突破資源不足的困難點；另外，新住民的隔代教養更需外界重視，如此才能改善新住民的教育，讓人民有感。