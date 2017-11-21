慶富案究責換3董座 打破「財經幫」壟斷公股行庫

雷仲達將接任合庫金控及銀行董事長。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-21 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕財政部昨天公告第一金控、合庫金和台灣中小企銀3家公股行庫董事長新人事，分別由董瑞斌、雷仲達和黃博怡出任，有黨政高層指出，此人事案最大共同點是讓3家公股行庫董座人事不再由退休財經官員轉任，打破「財經幫」近親繁殖生態企圖明顯。

根據《上報》報導，有黨政高層明白指出，慶富案可以看到一個長期在國民黨政府時代建立的「政商共生模式」，企業主、建商和政治人物及公股行庫高層人事的共生關係，企業主以政治獻金「贊助」政治人物，政治人物則支持與特定企業主關係密切或配合度高的公股行庫高層人事，公股行庫再「大方放款」給企業主，且其中徵信、授信過程寬鬆。

這名黨政高層舉例，兆豐金日前發生紐約分行遭美重罰情事時，前董事長蔡友才涉嫌放行潤泰集團總裁尹衍樑大舉超貸事件，此事件與慶富一樣是「共生模式」下的產物。

至於為何事隔多日才發布新人事案，則是為了等北市府的市政總質詢結束，讓原為北捷董事長的董瑞斌在台北市議會完成備詢，財政部再配合相關作業，因此人事案到昨天才正式公布。

有政府高層指出，慶富案的9家公股行庫在貸款過程都有嚴重疏失，應該全被究責。另一名黨政高層強調，慶富案讓蔡政府高層看到長久存在於金融界，公股行庫高層盤根錯結的驚人「財經幫」勢力，因此蔡政府決心切斷「老藍男」財經幫紐帶的第一刀。