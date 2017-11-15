台南市運會放煙火挨批製造空污 市府：少量應無影響

台南市運會放煙火製造空污挨批，市政府發新聞稿回應說，少量燃放應無影響。（記者蔡文居翻攝）

2017-11-15 23:10

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府12日在永華田徑場舉辦第7屆全市聯合運動大會，開幕施放特效煙火，結果傷到民眾，還製造空污，今天被議員批評政府不是在宣導空污防治嗎？竟然帶頭違法。市府晚間則發布新聞稿指出，「當天是小範圍、少量燃放，對空氣品質應無影響。」

市議員林美燕今天召開記者，針對週日舉辦運動會傷到民眾及製造空污，邀請市府相關單位到場說明。

林美燕批評說，當天有約6000人參加，她要進會場前，遠遠就看到煙霧瀰漫，讓她嚇了一跳，「怎麼會這樣？」政府不是在宣導空污防治嗎？竟然帶頭違法。而且還造成3人受傷，其中一人右手掌成韌帶組織破損、骨頭移位，因嚴重受傷無法工作。

與會的環保局代表則說，有違規，如有檢舉，將依法處理。

環保局事後也說，如果燃燒產生明顯的粒狀污染物，散布於空氣中，經稽查屬實可依違反空污法31條處分，可處5000元以上10萬元以下罰鍰，環保局將取證判斷是否違規。

幼托工會理事長葛修倫說，當天現場空氣很不好，而且很嗆鼻，工會李姓會員傷得比較嚴重，短時間也無法工作。

體育處說明，這次施放的特效為一般環保彩煙，產生的氣體不會產生毒害，無須事先向消防單位提出申請，歷年來也有這個規劃，當天在活動現場也有20公尺安全距離，意外傷人事件主要是因為瞬間風向造成火星偏離掉落目標造成。

市政府說，「當天是小範圍、少量燃放，對空氣品質應無影響，經調查當天最近測站數據，空品屬良好。」此外，台南市規定在晚上10點至隔天早上7點前不可燃放爆竹（噪音問題），體育處沒違規。