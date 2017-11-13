陳菊選北市長？柯文哲：台北市民素質滿高的

柯文哲與陳景峻在議會被追問有關明年縣市長選舉議題。其中柯文哲冒出一句「台北市民素質滿高的」引爭議。。（記者劉信德攝）

2017-11-13 14:19

〔記者郭安家／台北報導〕因縣市舉債問題，台北市長柯文哲近日與高雄市長陳菊互槓，柯文哲今下午於議會市政總質詢，被台北市議員顏若芳詢問如何看待外傳高雄市長陳菊參選台北市長？柯文哲起先回應這是假設性問題，未料又冒出一句「台北市民素質滿高的」，搞得一旁的都發局長林洲民竊笑，柯文哲趕緊說林洲民「肚子痛。」

由於柯文哲「台北市民素質滿高的」說法，引起顏若芳詫異。柯文哲又補充，發現整個台灣整個台灣城鄉差距很明顯，原來雲林沒有隨袋徵收。

顏若芳對柯文哲直說，這是天龍國思想，再追問「菊姐來有無把握，跟你一樣都是政治明星？」柯文哲回應，柯文哲最大敵人還是柯文哲，他認為駐日代表謝長廷講的話最精確，「你要是做得好民調高，我們拿你沒辦法。」

顏若芳再追問若副市長陳景峻代表民進黨參選新北市長，是否有理想副市長人選？柯文哲回應，這樣他就要提早準備。顏若芳表示，外傳警政署副署長邱豐光將接任北市副市長，並勸柯文哲三思，因邱豐光日前處理世大運反年改團體陳抗惹非常多爭議。對此，柯文哲並未回應。

稍後，台北市議員李慶鋒也問柯文哲是否考慮過組黨？柯文哲表示，這要回去想一下，但問題是他組黨幹什麼，現在這樣不是很好嗎？柯也說，2018他會參選到底，想替台灣政治找到新出路。