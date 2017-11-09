獵雷艦慶富案 國民黨不滿綠牽拖馬英九

立法院國民黨團開記者會，要求獵雷艦慶富案調查不應分藍綠。（記者鄭鴻達攝）

2017-11-09 11:11

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院長賴清德先前宣示獵雷艦慶富案調查無上限，立法院國民黨團認為有心人士頻將聯貸案有意無意牽拖到前總統馬英九，且聯貸案2016年簽約時國民黨已敗選，按慣例該案應胎死腹中，後續如何又順利簽約。

黨團副書記長曾銘宗提出多項質疑，該聯貸案2016年2月5日簽約時，國民黨已敗選，按慣例此案會胎死腹中，後續如何又順利簽約；金管會等行政機關何以沒發揮全責互助，協助國防部減少本案的損失，達成國艦國造。

曾銘宗接著指出，高雄銀行曾貸款給慶富造船公司最多30億元，其中是否有弊案；相關銀行調查若發現有疏失，金管會應即通報、處理，何以至今未見處分或處置；民進黨何以頒發景星勳章如此高榮譽給慶富董事長陳慶男。

立委賴士葆表示，賴清德的「徹查無上限」，應該還要加上「不分藍綠，只求真相」，有心人士卻有意無意將責任牽到馬英九身上，但民進黨主導的高雄銀行卻吃得下200多億元的案子，這其中有鬼，恐有人謀不臧。

立委費鴻泰說，時任行政院秘書長簡太郎「很沒用」，因2014年9月他開了協調會，結果沒一家公股銀行鳥？費說，他們有確切情資，指出聯貸的4家銀行，是在總統大選完才同意放貸，這其中與誰有關，應調查清楚。