府院定調 政院明天通過一例一休修法草案

政院下午審查通過的版本與6日行政、立法協調會後政院公布的版本相同，顯示府院決策高層已就修法定調。（記者黃耀徵攝）

2017-11-08 16:23

〔記者李欣芳／台北報導〕勞動部的勞基法「一例一休」修法，草案經完成預告並經勞動部法規會討論後，今天提報行政院審查，政院今天下午由政務委員林萬億召集勞動部等各部官員完成審查程序，其中將有條件鬆綁「7休1」的規定，儘管部分民進黨立委對重啟修法仍有反彈聲浪，不過，據悉，政院下午審查通過的版本與6日行政、立法協調會後政院公布的版本相同，顯示府院決策高層已就修法定調，總統府也同意並尊重政院重啟修法。

這項草案將提報行政院明天上午的院會通過，由主持院會的閣揆賴清德正式拍板，賴清德明天將在院會後召開記者會說明政院重啟一例一休的修法，並盼爭取立法院儘速審議通過。不過，勞工團體不滿政院重啟修法，包括鬆綁7休1，明天上午將赴行政院大門口前抗議。

根據政院今天審查通過的草案，在鬆綁7休1的部分，未來若有公司、行業要開放7休1，必須經過中央主管事業機關（如：交通部、文化部等）和勞動部審核，經雙重認定後，還要再經過工會或勞資會議的同意；若是公司員工在30人以上者，則還要再送當地勞工局備查。

勞工休息日加班工時，則從原來做1個小時算4個小時、做5個小時算8個小時，改採核實計算；在工時方面，採工時帳戶的概念，僱主可以每3個月為一期調整，每個月最高工時可達54個小時，但3個月總工時不得超過138個小時。輪班休息時間，則以11個小時為原則，但經工會或勞資會議的同意，可以調整，但不可以少於8小時。