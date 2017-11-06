APEC與習近平怎互動？宋楚瑜：總統交代用「自然方式」

APEC與習近平怎互動？宋楚瑜：蔡總統交代用「自然方式」。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-11-06 12:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕亞太經濟合作會議（APEC）本月十日在越南峴港市舉行，APEC領袖代表宋楚瑜今在行前國際記者會表示，總統蔡英文有特別提示他與世界領袖「自然互動」方式接觸，他將以「自然方式」與中國領導人習近平交換意見，也會美、日交流，讓世界看見台灣。

宋楚瑜表示，他非常榮幸再次獲得政府信任和授權，代表國家去越南參加亞太經濟合作會議（APEC）首長會議，分享台灣經濟奇蹟及經驗，也會此機會傳達台灣期盼能跟國際經濟接軌，對雙向自由貿易有參與誠意。

宋楚瑜指出，他看見中國領導人習近平在十九大後的份量，日本安倍政府、韓國新的政治領導人也會參加APEC，台灣將傳達不希望北韓問題造成區域衝擊，我方願在各方面積極維護區域和平穩定。

宋楚瑜提及，蔡總統特別提示交代他，要用自然互動方式與世界領袖做接觸，他自己會在APEC上與其他國家雙邊來往。

對於與習近平接觸要不期而遇或積極主動？宋楚瑜強調，總統不僅在行前耳提面命，也在公開場合兩度提到，願與中國對岸善意互動，說明兩岸之間彼此有建設性的對話，「總統很明確對我說，用自然方式跟習近平先生有個彼此意見交換的機會」。

宋楚瑜指出，2014年宋習會後，去年在祕魯APEC會議也與習見面，換言之彼此是舊識，他擔任台灣省長時，習近平當福建省長，對岸強調「和平發展」，我們都希望和平發展，不希望用戰爭來解決問題，有機會會交流。

宋楚瑜強調，他是去參加國際經貿組織，不是去談判兩岸事務，但據他了解，對岸也非常強調兩岸之間要有溝通管道，他也會與美國、日本在越南有深度的交流，盡心完成任務，追求讓世界看見台灣，看見兩岸和平互動，請國人拭目以待。

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