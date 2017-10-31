立委江啟臣宣布參選台中市長

立委江啟臣今天上午10點在豐原服務處與媒體茶敘，宣布將參選台中市長。（記者歐素美攝）

2017-10-31 10:15

〔記者歐素美／台中報導〕立委江啟臣今天上午10點在豐原服務處與媒體茶敘，宣布將參選台中市長。

江啟臣在宣布參選的文稿中表示，國民黨全面在野後，面臨黨務革新、組織再造、世代交替問題，如何找回基層群眾支持並成為強而有力的在野黨，許多年輕朋友提醒他「參與才能改變，國民黨需要新的世代與決心」，他並批評在民進黨執政下，台灣與台中市政面臨嚴峻挑戰，台中市府團隊只扮演化妝師而非建築師角色，空污、交通壅塞、薪資、幸福城市評價及競爭力都在六都墊低，反映缺乏本地成長經驗的市府團隊的過客心態。

江啟臣說，「我們有責任，改變台中市政華而不實的施政方向，解決台中人真正在乎的問題，因此，決心參與台中市長選舉」，並強調「為家鄉服務，付出沒有上限」，允諾未來還給市民一個「幸福的新台中」。

台中是家鄉，是一輩子的家園，是一個溫暖、人性與開放的城市

江啟臣

台灣與台中的變化，需要新政治的參與

六年來，台灣與台中有了不少改變。隨著公民社會的崛起，人民對於政治與公共事務，有了更多的需求與想像。然而當政黨輪替成為常態時，台灣民主政治的本質卻陷入了僵局，意識形態對抗使得朝野欠缺互信，執政黨始終沒有告訴大家未來要通往何處，在政府各項頻繁的改革與對立中，民眾產生許多焦慮感與不安的情緒，近來鄉親好友常告訴啟臣：「台灣，真的好累，我們的未來是什麼？」。

國民黨全面在野後，更面臨黨務革新、組織再造、世代交替的問題，如何找回基層群眾支持並成為強而有力的在野黨，許多年輕朋友提醒啟臣：「參與，才能改變，國民黨需要新的世代與決心」。面對台灣與國民黨的問題，本以為扮演好立委監督角色或是投入國民黨中常委的選舉就是該有的態度，我們一直這麼做，也有了實際的行動。

民進黨執政下，台灣與台中市政面臨嚴峻挑戰

然而遺憾的是，現在的台中市府團隊只扮演了化妝師，而非建築師的角色，在債務、空污、低薪、交通等關鍵問題，並不重視根本與基本功，反映了缺乏本地成長經驗市府團隊的過客心態，對於故鄉台中所面臨的市政困境，台中基層民眾常常自問：「過去這三年，生活有更好嗎？」

尤其在煙火式的城市妝點工程底下，原來希望城市的承諾，換來的卻是威脅健康的空氣污染、仍舊壅塞的交通問題、六都最低的薪資結構、膨脹飛快的舉債額度、突然暴漲的地價苛稅，以及墊底六都的「幸福城市」評價：經濟力原本堅強的台中，卻因財政數字惡化、施政力和環境力墊底，競爭力滑落至六都之末。

如果市政只是編大筆經費發包鋪柏油，如果第二大城的名號只是建築在人口數的計算，而不是城市治理品質的有感提升的話，那幾乎任何人都可以當市長，更無法帶給市民光榮感與驕傲；又如果空氣污染問題可以大街嚴查，小巷放水，不敢對抗中央扭曲的能源政策，甚至私下展延中火機組許可，同時透過民調暗示市民應自己對空汙負責，台中市民不禁要問，這樣的市長，會是有肩膀的市長嗎？

因此，除了投身立委與中常委以外，我出現了更積極的想法，我們有責任，改變台中市政華而不實的施政方向，解決台中人真正在乎的問題，讓台中鄉親們呼吸乾淨空氣、市民保有便捷的交通系統、青年擁有未來成就的夢想、學生享有安全的校園環境。這些是台中人共同的美好期盼，也是作為生活「家園」實際的必需。

為家鄉服務，付出沒有上限

不論在國外求學，學成歸國後在台灣經濟研究院發揮國際政治經濟專業，或在東吳大學政治系作育英才，以及日後擔任行政院新聞局長參與政府決策。對我來說，這些學習過程與人生經歷，始終只是一個階段的開始與結束。

直到六年前，我回家參選立委，終於有了歸宿的踏實感，讓我有機會服務故鄉，同時了解台中鄉親的需要，家園的記憶與鄉親的期盼，讓我更需勇敢積極面對挑戰，無上限的為家鄉付出。

台中，是一輩子的家園，是一個溫暖、人性與開放的城市

經過六年來的服務，三年來鄉親的期待，還有一年來的思考。我認為，台中，我的家鄉，是我們一輩子的家園，應該是一個溫暖、人性與開放的城市。在我心中，保有豐富的歷史文化資產與人文素養，擁有樸實的人情與社會關懷，同時具備公共參與走向國際的市政規劃，才是一個把台中當「家」的人，也才是台中該有的城市屬性與發展願景。

回到初衷，面向未來，江啟臣決心參與台中市長選舉

改變台灣與台中的未來，需要更多的努力與投入，惟有讓台中未來的選戰擁有新的風格，國民黨才能建立新政治的典範；惟有讓市民擁有不同的選擇，台中才能在歷史傳統與創新發展、國際與在地的平衡中，找到自己的定位。

台中鄉親與市民朋友們，啟臣與團隊將堅定傾聽鄉親的聲音，反映民眾需要，同時以未來一年的時間，用心參與和學習；我們過去這麼做，現在與未來更應該這麼做。感謝台中鄉親不間斷的鼓勵，在經過成熟的思考後，在此，我鄭重宣布，我將堅定投入明年台中市長的選舉，一旦決定，必將全力以赴，並允諾大家，未來還給市民一個「幸福的新台中」！

幸福台中 將啟程

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