白色恐怖遭酷刑逼供 他嘆：從未有加害者道歉

68歲的陳欽生，年輕時來台念成功大學時，於1971年被當局以莫須有罪名入獄，遭受慘絕人的酷刑。（資料照，陳文成基金會提供）

2017-10-24 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕68歲的白色恐怖受難者陳欽生，17歲時放棄攻讀英國利物浦大學的機會，以馬來西亞僑生身分來台，進入成功大學就學。然而，他卻被懷疑涉入1970年台南美國新聞處爆炸案，遭到慘絕人寰的酷刑逼供，經歷疲勞轟炸、刺指甲、夾手指、倒吊灌水、痛毆吐出血塊再被逼吃回去。撐過這一切的陳欽生感嘆，到現在仍然沒有加害者出來道歉。

據《風傳媒》報導，陳欽生在《謊言世界：我的真相》一書裡詳述自己的遭遇。他最初負笈來台時，感到台灣到處風聲鶴唳，充滿肅殺之氣，當時他雖然覺得不對勁，但因為機票很貴所以沒有離開。陳欽生回憶，這可能是他做過最錯誤的決定。

由於陳欽生中文不好，讀大學時幾乎每天都會到台南美國新聞處讀書，拿原文書對照中文書來了解意思。但也就是他太頻繁出現在美新處，讓當局懷疑他涉入1970年的爆炸案，甚至認為他密謀顛覆中華民國。

1971年3月3日，陳欽生21歲，當時的調查局開始動手，幹員在他大學下課時，騙他台北有個蔡姓親戚要找他，在車上陳欽生怎麼也想不出有姓蔡的熟人，想要下車時卻被兩個黑衣人攔住，告訴他「你自己知道做過什麼事情。」

之後的3個星期，陳欽生被關在小房間內，先是疲勞轟炸整整48小時，連喝水、內急解手都不准。接著再用大頭針刺陳的指甲，刺到第三個手指，陳欽生痛到失禁，但調查局未曾鬆手，再用原子筆夾陳的手指。若是他暈厥過去，幹員繼續潑水讓他清醒，就是要他寫出自白書。

但是陳欽生根本不知道自己做了什麼事，需要遭受這般刑求。過程中他還被打到吐血塊，但又被幹員壓下去逼他吃掉。後來陳欽生聽到調查局人員談到美新處爆炸，揣測可能跟此事有關，因此寫了好幾個版本的自白書，卻都被調查局退回。

調查局後來幫他編故事，要陳欽生承認他從香港受人之託，帶炸彈包裹到台灣後就去炸美新處。陳欽生當時反問，他是從桃園機場入境，安檢可是很嚴格的，調查局才發現這個故事不合理，馬上去想新說法。

最後，陳欽生被逼供成自己會做炸彈，但接著幹員竟告訴他爆炸案已破，是李敖和謝聰敏承擔責任。聽到案件已經解決，陳欽生以為他可以回大學念書了，但幹員卻要他別傻了，被抓來是不會被放回去的。

原來，當局要面子，不可能承認逮錯人；再者，抓到人後若是判罪，就可拿到20萬元獎金，差不多是當時一棟房子的價錢；另外，政府領導者的理念，就是「寧可錯殺一百，不可放過一人」。

因此，陳欽生被調查局再編了一次自白書，被迫承認自己在馬來西亞參與共產黨，來台是想顛覆政權，並以懲治叛亂條例第二條第一項（二條一）起訴。陳欽生當時還不覺得嚴重，後來才知道二條一就是唯一死刑。

經歷國際多方援救，陳欽生逃過判死的命運，但仍然要入獄12年。在法庭上他無法想像自己要12年才能重返社會，因此央求法官乾脆判他死刑。但陳欽生依舊在景美、綠島、土城等監獄，坐完了12年牢。

出獄後，陳欽生因為沒有身分證，根本找不到工作，有3個月時間都只能在昆明街翻餿水桶果腹，流落街頭達3年之久。還好此時有貴人相助，讓他擁有身分證、找到頭路、並且認識結褵直到現在的妻子。

陳欽生感嘆，他33歲出獄，36歲才開始自己的人生，而他現在之所以出書，就是想要詢問當年的真相，為受難者討公道。陳欽生透露，直到現在沒有任何加害者出來對他道歉，他真的很想知道，為何當時國民黨政府的幹員，能夠以莫須有罪名讓他入獄，而且當時寫的那麼多自白書，竟然都不知所蹤

陳欽生說，總是會有人質疑他這樣做是在撕裂族群，但他真正的目的是希望族群能相互了解，希望透過溝通與理解，避免悲劇再度上演。