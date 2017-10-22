馬英九：台獨沒必要且做不到

前總統馬英九22日出席第2屆兩岸孫學研究青年學者論壇，談到台灣獨立問題時表示，獨立不必要，也辦不到。（記者廖振輝攝）

2017-10-22 10:44

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九今早表示，台灣獨立是「沒必要，做不到」，他相信行政院長賴清德關於台獨的談話是口誤，不是真的要推動，「要嘛維持現狀，要嘛跟大陸討論」，但時機沒有成熟，兩岸人民都不覺得時機到了，循序漸進才可能水到渠成。

馬英九今早參加第二屆兩岸孫學研究青年學者論壇並發表演講，馬英九提到，去年孫中山誕辰一百五十週年的紀念會上，中國領導人習近平指中國共產黨是孫中山最適當的傳人，馬表示，當時他就說「應該是我們吧！」

馬強調，中華民國憲法第一條就說，「中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國」，兩岸對於孫中山的觀察、崇拜，「大陸視為革命的先行者，中華民國則視為國父」。

馬英九以民族、民權、民生主義對比兩岸的差別，馬英九說，他希望開個頭引起討論，「三民主義不是聖經」，這麼早期的思想不見得符合現代社會，不要當教條，「習近平先生希望做中山先生信徒，我們就來比一比我們倒底做了多少」，如果孫學能作為兩岸競爭或合作的目標，對兩岸都是好事，是幸莫大焉。

馬英九也提到，台灣獨立是「沒必要，做不到」，如果台灣獨立，20個邦交國會少多少？曾有國外記者在專訪時問他「台灣為什麼不宣布獨立？」他就回：「哪有國家兩次宣布獨立？」獨立就是要分離，分離是要到哪去？這是台灣遭遇的困難。

馬英九認為，賴清德的台獨談話是口誤，不是真的想推動，「希望大家看清情勢」，「要嘛維持現狀，要嘛跟大陸討論」，但目前為止時機似乎沒有成熟，大陸、台灣人民都不覺得時機到了，循序漸進才有可能水到渠成，揠苗助長會欲速則不達。