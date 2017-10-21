慶富財務出包 軍方：最壞結果停建獵雷艦

2017-10-21 11:31

〔記者羅添斌／台北報導〕慶富造船廠承攬獵雷艦國造案風波不斷，根據國防部最新報告指出，針對慶富公司目前狀況，海軍已審慎評估檢討出4種因應擬案，其中一項就是全案「撤案」，停止建造新型獵雷艦，屆時要針對海軍現有的獵雷艦做性能提升。

但軍方也說，如果走到這一步，不僅作業所需時間至少2年，獵雷艦在性能提升後載台仍然老舊，軍方也必須對外界說明撤案理由，以及需求為何。

立法院外交及國防委員會週一將針對獵雷艦案召開專案會議，邀請國防部、金管會以及財政部等部會提出報告並備質詢。

根據國防部提出的最新報告中指出，海軍已針對慶富公司狀況進行後續評估，並且擬出4項可能的因應方案，包括：「慶富公司繼續履約」、「其他船廠承接」、「國內重新招標」、「撤案」等4項，而為求周延嚴謹，現正審慎評估中。

軍方說明指出，如果要讓慶富公司繼續履約，隨著金援時間，將會延後獵雷艦的期程，而且時間目前尚無法預測，加上廠房興建延遲及合約暫停恐延宕2年，會讓全案進度持續落後，優點則是專案繼續履行，確保6艘獵雷艦可以獲得。

在「其他船廠承接」部分，國防部說，前提是要經法定程序確認，加上要確保技協廠商輸出許可保證無虞，獲得的時程也會比原預定時間延宕2至3年。軍方還說，此擬案的執行時機是在慶富公司願意交出經營權才會執行，優點是變全案變動較小，缺點則是公司破產進入清算程序相當冗長，且慶富公司財務況不明，研判其他公司恐缺乏合併或是併購的意願。

第三項擬案則是「國內重新招標」，國防部在報告中表示，若慶富公司宣佈破產或達到其他解約條件時就可執行，但所需時間會較原訂時程延宕達到3至4年，目前已有台船及中信造船公司、龍德公司表示參標意願；至於若採行此項擬案的缺點，在於相關採購作業法定程序，作業期程就要耗時1年，並影響全案建案期程，延後3至4年獲得。

第四項擬案為「撤案」，國防部說，若走到這一步，屆時將會停止建造新型獵雷艦，並針對海軍現有的獵雷艦進行性能提升；優點是減少採購爭議，降低國防財力負荷，水雷反制運用較有彈性，但缺點是性能提升後的載台仍然是老舊的，也必須對外界說明撤案理由及需求為何。