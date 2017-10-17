熱臉貼冷屁股？ 台灣給免簽 菲對我僅落地簽

外交部將在11月試辦對菲律賓免簽，並促請對方給予我相同待遇。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-10-17 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕為落實新南向政策，外交部宣布自11月起，對菲律賓實施來台14天免簽試辦，促進菲國民眾來台觀光意願，但菲國僅給予我國民眾落地簽待遇，引起部分人士質疑。

綜合媒體報導，我國自去年8月起，針對東協10國及印度，實施第一波簽證放寬措施，並在去年10月先將菲律賓列為適用「電子簽證」申請國家，預定於今年6月試辦免簽，但因行政作業延遲，至9月行政院長賴清德上任後才正式上路。

我國雖然主動對菲律賓試辦免簽，但菲國仍僅對我實施落地簽，外交部表示，基於平等互惠原則，未來將持續促請菲國給予我國民免簽待遇。

MECO理事主席、菲律賓駐台代表巴納佑（Angelito Banayo）昨發布聲明表示，台灣對菲律賓的免簽措施將對菲律賓民眾來台產生額外的誘因。他強調，馬尼拉距離台灣航程不到兩小時，每年菲人赴台人數不斷增加，免簽措施實施後，可預見更多的菲國旅客來台。

根據交通部觀光局統計，菲律賓來台旅客於106年1月至8月間達18萬1850人次，較105年同期10萬6118人次，增長71.36％。