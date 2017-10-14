藍委質詢為難賴揆 徐永明轟：根本在秀下限

2017-10-14 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委王育敏昨（13日）在立法院以兩岸敏感議題為難行政院長賴清德，卻遭賴反嗆「我可以管得到習近平中國國家主席所管的範圍嗎？」對此，時代力量立委徐永明發文批國民黨，「把台灣、中國之間的矛盾拿來為難國內政治對手的作法，只能說是無知和可惡。」

國民黨立委王育敏在立法院質詢賴清德時，據「中華民國憲法」及「兩岸人民關係條例」定義，不斷追問我國固有疆域是否包含台澎金馬及「中國」，以兩岸敏感議題刁難行政院長賴清德，時代力量立委徐永明針對此事在臉書發文怒批「國民黨的無知，只會讓自己更加難堪」。

他表示，台灣人民認定的我國領土，就是台澎金馬及附屬島嶼，「不會還有人認為『蒙古』是我國的一部分。」他也反問「難道王育敏等國民黨委員還認為我國的「固有疆域」是秋海棠或是老母雞嗎？」若是如此，那麼大多的年輕人可能會當「國民黨委員腦子有問題」。

最後他更怒批國民黨屢次以兩岸敏感議題刁難自家人，對北京領導人卻永遠不敢吭一聲，「國民黨不膩，民眾都覺得煩了」，更直批國民黨把「固有疆域」是否包含「中國」這種問題拿出來問的行為根本是在「秀下限」，直呼「國民黨那麼愛『中國』，就勇敢一點跟習近平追討，別整天只會當北京看門的！」