美國會年度報告關切李明哲案 批中國壓迫人權

美國國會及行政當局中國委員會昨發表年度報告。（圖擷取自CECC官網）

2017-10-06 12:33

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國國會及行政當局中國委員會（Congressional-Executive Commission on China，CECC）昨發表年度報告，報告中除提及日前在獄中過世的諾貝爾和平獎得主劉曉波的情況外，也針對李明哲個案進行分析。報告批評中國過去1年以來在人權法治上的惡化，同時敦促美國政府應就人權議題，向中國政府展開協商。

CECC昨發表長達336頁的報告。報告中描述，台灣非政府工作者李明哲在3月入境中國後消失，10天後被中國當局確認以「危害國家安全」為由起訴，最終更進一步以「顛覆國家政權」罪遭中國公開審判。報告認為，部分國際人權組織與媒體，直指李明哲可能是中國「境外非政府組織境內活動管理辦法」公布後，第一位被抓的外國非政府組織工作者，認為未來境外非政府組織工作者在中國活動可能會受到更嚴格的監控。

報告提及，中國在過去1年以法律作為工作，持續擴展對中國社會的控制，在中國被迫害的人權律師與人權倡議者數量也在持續增加，此外，中國正不斷強化對新疆西藏等地宗教自由的限制，回歸20週年的香港，「一國兩制」則被認為不可行。

CECC兩位主席、共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）和史密斯（Chris Smith）在報告中提到，美國與其他擁有相同信念的國家，有責任且必要要求中國提倡他們國家的人權、尊重法律，並遵守國際規範，這也是他們撰寫報告的主要目的。