青商會成立後援會力挺 黃偉哲提選舉「三不」政策

2017-10-06 11:06

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長初選候選人黃偉哲今天上午參加「黃偉哲青年新世代後援會」成立大會。對於，這次的市長初選，他提出「三不」政策，強調他不會進行負面選舉、不會攻訐，也不會花大錢搞選舉，打一場優質的選舉。

黃偉哲表示，他本身也是青商人，青商會幹部日前主動與他見面，談及台南青年人就業、產業發展、教育等相關議題，青商會因為認同及相信挺身而出力挺，具有指標性意義。

後援會會長李瑋宸表示，青年有未來，城市就會有希望。青商會希望讓青年人在追求事業成功的同時，也能夠身體力行的參與社會公益，真正成為社會上有影響力的一份子。相信未來黃偉哲打造的台南市，能夠給予青商會更多的關懷與支持，帶給青年人更多的機會與發揮的空間。

今天青商會代表成立挺黃偉哲的青年新世代後援會，現場有來自台南市全部14個青商會的會長代表，包括台南、成功、金城、新化、府城、新營、永康、鳳凰城、台南女、仁德、菁英、南科、安南、古都青商會，後援會會長李瑋宸、後援會首席顧問長黃村城會長、副顧問長陳中一會長、陳文彬會長、總召集人黃龍益會長、副總召集人吳志強會長、沈芳生會長、執行長車秀玉會長、總幹事林銘坤會長、副總幹事黃英慈會長、黃俊彥會長、秘書謝岳龍會長等人。