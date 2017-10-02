洗腦台灣人？南市議員質疑市府棄用日據改口稱日治

王家貞（右）批評稱「日治時期」是在洗腦台灣人。葉澤山（左）則說明是採用學術界目前使用的說法。（記者蔡文居翻攝）

2017-10-02 20:05

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天下午進行文化局業務報告及質詢，市議員王家貞針對台南市「民生綠園、湯德章公園、大正公園（均指同一地點）」，質詢文化局長葉澤山到底怎麼叫的？文獻是怎麼稱呼？批評現在市府都把「日據時期」稱為「日治時期」，根本是在「洗腦台灣人」。

葉澤山表示，如果是指古蹟，名稱是「原大正公園」，一般在描述這空間時，會說「日治時期什麼時候建造…」。王家貞打斷說，明明是日本殖民台灣人、屠殺台灣人，現在都變「日治」，「你們是不是被要求稱呼日治時期，而非日據時期」？

葉澤山解釋說，文化局採用的是學術界目前在使用的名詞（指日治），只是還原歷史。

王家貞批評，過去前市長張燦鍙、許添財任內，她很少看到用「日治時期」這名詞，為何獨獨賴清德任內，新聞稿上都使用「日治時期」這名詞？「你們是不是準備全面恢復」，尤期是舊城區的中西區，讓它成為日據時期遺跡的複製，把中西區充滿日據時期的產物，質疑是有計畫「洗腦台灣人，洗腦厚道的台灣人，把中華民國歷史一一消滅，讓台灣人忘了被日本殖民、屠殺的記憶」。