這樣太閃了！ 謝龍介賴清德Kuso海報 變身看板高高掛

謝龍介的服務處更在今日將網友KUSO的假電影海報高掛看板，讓臉書粉絲專頁《蠢羊與奇怪生物》表示：太閃了！網友也稱讚謝龍介：「龍介本人很開得起玩笑」。（圖取自《蠢羊與奇怪生物》臉書粉專）

2017-09-30 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕在賴清德接下行政院長的職務後，長期在台南市議會監督賴清德的市議員謝龍介就曾於9月5日說：「無論天涯海角，不論你（賴清德）到哪裡去，小弟一定跟到底，一路監督。」當天這番言論被網友改編，並製作成KUSO版的電影海報，在網路與Line上瘋傳。謝龍介的服務處更在今（30）日將海報改製成超大帆布廣告看板，讓臉書粉絲專頁表示：太閃了！

這張KUSO的海報中，謝龍介與賴清德兩人都露著燦爛的微笑，背景也非常浪漫，製作海報的網友更將電影名稱名為為「一生監督你一人」，副標定為「不論天涯海角、不管你跑到那裡，小弟一定追得到。」

臉書粉絲專業《蠢羊與奇怪生物》在今日也貼出一張台南市謝龍介服務處看板高掛這個KUSO海報的漫畫圖片，漫畫中的蠢羊與松鼠原本在路上騎車，但在看到謝龍介服務處看板後，驚聲尖叫，並表示差點犁田（摔車）。《蠢羊與奇怪生物》表示，「龍芥大大這樣太閃了啦用路人安全要注意啊」。網友也紛紛在底下回應表示：「龍介本人很開得起玩笑」、「有一種斷背山的錯覺」、「台南新地標又誕生了」。

《蠢羊與奇怪生物》原文連結：

國會日記08

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