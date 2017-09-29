簽約了！採購30公釐MK44鏈砲 雲豹裝步戰鬥車將量產

軍方展示的30公釐鏈砲裝步戰鬥車。（記者羅添斌攝）

2017-09-29 10:49

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方計畫已久的30公釐鏈砲裝步戰鬥車計畫已有具體進展，軍方官員今天指出，30公釐鏈砲裝步戰鬥車是以國產的雲豹甲車為載台，搭配美國Orbital ATK公司產製的30公釐MK44鏈砲，國防部已在本週與Orbital ATK公司簽署採購合約，將以34億7662萬元經費，採購285組30公釐MK44鏈砲。

官員指出，30公釐鏈砲裝步戰鬥車，預計生產284輛，多採購的1組30公釐MK44鏈砲，將成為第1輛量產型30公釐鏈砲裝步戰鬥車進行各項測試之用。

官員並且表示，美方將在近期內就將30公釐MK44鏈砲分批裝箱運抵台灣，我國可在年底以前開始進入第1批量產階段，全案預計在民國110年完成。

軍方指出，30公釐鏈砲裝步戰鬥車，是使用美國Orbital ATK公司產製的30公釐MK44鏈砲；該鏈砲以馬達驅動射擊循環，可有效減少震動，與傳統氣體往復式機砲相較，具有後座力低、射擊精度與可靠度高及機構不易發生故障等優點；另砲塔系統具有行進間射擊、可見光（CCD）攝影機等功能，能提高戰場存活率。

30公釐鏈砲車型由中科院完成砲塔組裝後，前年起已分別進行砲塔功能、性能實彈測試，均符合陸軍的需求，國防部規劃自今年年底起產製；此外，30公釐鏈砲車型與服役中的40公釐榴彈槍車型採通用底盤，未來可以建立共同維修能量，有效降低維持成本。