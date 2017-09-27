王奕凱爆料：中時記者施壓 要警察幫白狼辦案

2017-09-27 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕台大出借場地給「中國新歌聲」辦活動，引發一連串風波，更有台大學生被中華統一促進黨成員打傷，引發全國關注，事後警方也展開調查。社運人士王奕凱今晚爆料，有《中國時報》的記者在LINE群組內公然施壓，要求警方應該協助統促黨總裁「白狼」張安樂辦案，引起議論。

王奕凱今晚在臉書、PTT發文，並公佈數張LINE的對話擷圖，他表示，這些圖片是一名臉友私下傳給他的，王奕凱說：「中時記者竟然在群內對警察公然施壓，要求警察應該幫白狼辦案，警察已經回答正在偵辦中了，他還繼續要求指揮辦案。」

根據王奕凱貼出的照片，中時記者陳鴻偉在群組內稱「白狼也被恐嚇」、「請教貴分局有要積極偵辦嗎」、「有要主動聯繫他調查嗎」。

之後警員回覆：「本案目前已報請檢察官偵辦，有相關犯罪事實均會依法偵辦。」

接著，陳鴻偉分享了一則《中天新聞》有關台大監視器拍攝到924鬥爭的報導，說：「請檢警公佈畫面」、「這麼嚴重的事情是不是要公佈一下釋疑」、「不然檢警現在的新聞稿，都是黑道打人好可怕」、「黑道最該死呵呵」。

王奕凱表示，中時記者要不要出面說明一下？中時主管要不要自清一下呢？他更稱，陳鴻偉分享的那篇《中天新聞》報導，根本沒有那影片（監視器畫面）。