統促黨背後疑有中資 陳其邁：國安單位應啟動調查

立委陳其邁質疑，統促黨申報的政黨財報資料非常奇怪，背後疑有中資資助，國安單位應啟動調查。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-09-26 12:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中華統一促進黨成員胡大剛、白狼之子張瑋公然在校園外對台大學生施暴，統促黨黨主席張安樂昨日竟稱「打得好」。民進黨立委陳其邁痛批，統促黨接二連三滋擾社會安定，申報的政黨財報資料非常奇怪，背後疑有中資資助，國安單位應啟動調查。

根據統促黨去年財報資料，統促黨政治獻金收入244萬2129元，其中個人捐贈收入占234萬9000元、匿名捐贈收入9萬3000元，黨費收入、政黨補助金皆為零。

陳其邁質疑，統促黨的財報相當奇怪，依法政黨的正當收入有黨費、政黨補助款、政治獻金，財報上卻沒有黨費收入，只有一筆200多萬元政治獻金，運作資金究竟從何而來？

陳其邁指出，統促黨張安樂在中國境內有一間公司，國安單位應要從政治獻金切入調查其資金來源，如有涉及中資挹注，檢調應依法偵辦，若涉及隱匿或未申報收入，內政部就須依「政治獻金法」規定開罰。

陳其邁強調，統促黨每年舉行相當多促統活動，也不斷進行陳抗擾亂社會及對民眾施暴，更在台灣各地成立眾多地方黨部，辦了一堆活動及黨部都需開銷，但支出與申報收入「顯不相當」，國安及檢調單位應以錢去追，「嚴辦有無中資涉入！」

他表示，中國共產黨慣用手法是把錢匯給在中國的公司，該公司再把錢匯過來台灣，提供在台統戰所需的開銷，讓不法組織做為中國的馬前卒，國安單位應調查張安樂在中國的公司，杜絕統戰破壞國家及社會安定。