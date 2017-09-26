台大濺血案拔官派出所長 警察局長：未事先告知市長

台北市警察局長陳嘉昌今天上午出席中正區舉辦的行動市政會議，再談大安分局羅斯福派出所所長霍建元懲處。（記者沈佩瑤攝）

2017-09-26 10:39

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台大校園衝突，從校內延燒到校外，大安分局羅斯福派出所所長，藝人霍建華的哥哥霍建元，遭到拔官處分。針對外界質疑霍建元成代罪羔羊，台北市警察局長陳嘉昌今受訪時強調，並非因為活動才做出這樣的處分，而是霍在指揮過程中有疏失，這是他個人做的懲處決定，事先沒有告知市長。

「中國新歌聲──上海．台北音樂節」活動原訂前天在台大田徑場舉辦，爆發學生遭統一促進黨成員毆傷濺血，昨北市警局明快做出懲處，認定台大所轄的大安分局羅斯福所所長霍建元，因「當時掌控了20名的警力，後續針對110報案，沒有進一步查證與掌握狀況」為由，將他調離主管職務。

台北市警察局長陳嘉昌今天上午出席中正區舉辦的行動市政會議，再談霍建元懲處。陳嘉昌表示，警察著職責就是要保護人民的身體、生命跟財產，如果沒有按照相關的規定處理，產生不良後果，都會做這樣的處理，跟活動無關。

外界質疑霍建元成代罪羔羊，陳嘉昌對此說，以職責分層來說，派出所所長就是轄區派出所的指揮官，分局長或局長到場再把指揮權向上移轉，當天霍是在轄區執行相關勤務，身為指揮官，遇到民眾報案，就要按照相關規定處理。

陳坦言，因為碰到大學校園自治，員警在處理案件時有些認知的落差，但在處理過程中，「我們認為他可以做更好、更迅速的處理卻沒有做到」，因此進行懲處。

陳嘉昌說，這次處分跟調整是他個人做的決定，事先沒有跟市長報告，他認為這樣的處分跟調動，是必要的，讓同仁知道一定要按照相關規定處理，當然也很捨不得，這麼好的幹部跟同仁受處分。

現場媒體追問，柯文哲昨早指北市府沒有疏失，他卻處分派出所長，兩者是否有衝突？陳嘉昌表示，沒有衝突，市長指的是辦活動的部分，而他指的是警察處理的部份，兩個不要混為一談，希望藉由賞罰分明，紀律的要求，讓警察今後處理的效率和效能更提升。