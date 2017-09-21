沒忘和柯P對賭「切腹」 議員陳政忠質詢亮扁鑽

台北市議員陳政忠下午質詢亮出扁鑽，要求都市發展局長林洲民（左）交給台北市長柯文哲。（記者黃建豪攝）

2017-09-21 16:03

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市議會今天下午工務部門質詢，市議員陳政忠關注社子島開發案進度，不滿台北市長柯文哲曾抹黑社子島居民，指在地3位里長不排除在明年全面抗爭。陳政忠更提及2年前與柯文哲就南機場公辦都市更新案的「切腹」賭注，當場亮出扁鑽，要求都市發展局長林洲民交給柯文哲，稱柯文哲到時無法兌現承諾要切腹自殺時，他將帶隊去參加。

台北市議員陳政忠、李新兩人，曾在2015年10月2日放話，若北市府能在柯文哲4年任期內，完成南機場公辦都更案，就會立即辭職。柯文哲則在隔天反嗆「他應該賭大一點，應該說要切腹自殺。」

時隔近2年後，陳政忠下午突然於市議會提及此事，對著質詢台上的林洲民說：「這刀子送你，你交給柯文哲，要切腹自殺時，我會帶隊去參加。」

而南機場公辦都更案的實際進度，今年甫成立南機場社區工作室 ，按照北市府規劃，將依序分成7個步驟推動，分別是社區產權盤整、環境計畫、計畫、權利變換計畫、法定程序、發包興建、居民進駐，北市府表示，前4項步驟希望今年底可同步決定。

此外，就進度緩慢的社子島開發案，陳政忠也不滿柯文哲曾說出「社子島的計畫一定會比現在好，但不要期待每人一夕致富 」、「社子島禁建46年，因此很多違建」兩句話，質問林洲民「你對這兩句話感受如何？」「面對這種市長你很難為，對不對？」

林洲民並未正面回應後，陳政忠還逼問，若社子島開發無法一坪換一坪，也沒有研擬專門的社子島拆遷補償安置，不如就地解除禁建，可不可以？林洲民則表示，都市計畫的程序無法簡化，現在走的都是正常的、對的程序，因為社子島開發必須一步一步走。