北市議會綠獲多數主導權 柯P遊說的2委員會落空

2017-09-18 17:19

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議會今開議，將迎接台北市長柯文哲第3年的總預算案，據了解，柯委由副市長鄧家基、市府副祕書長李文英，盼遊說小黨及民進黨議員登記財建委員會、教育文化委員會審預算，以利140億元市場改建案、內湖影視園區開發案，但最終2委員會都是由國民黨主導，民進黨議員卻大勝取得另外4委員會主導權。

攸關公共住宅預算的工務委員會，出現26位議員登記第一志願搶11個名額的局面。經過透過抽籤，民進黨過半取得6個名額，包括許淑華、顏若芳、洪建益、周威佑、何志偉、李慶鋒；國民黨則取5名額，有林亭君、郭昭巖、應曉薇、陳永德、葉林傳。第一召集人洪健益、二召則是顏若芳，皆為綠營。

警政衛生委員會11個名額，14位議員登記第一志願。透過中籤，民進黨亦過半取得7個名額，包括為阮昭雄、李建昌、顏聖冠、許家蓓、林世宗、謝維洲、王世堅；國民黨3位中籤包括闕枚莎、吳志剛、陳義洲；另外還有民國黨的徐世勳。第一召集人顏聖冠、二召林世宗，皆為綠營。

教育文化委員會11個名額，則有11人登記第一志願。國民黨取得8名額，包括陳孋輝、厲耿桂芳、汪志冰、王鴻薇、李芳儒、吳碧珠、歐陽龍、秦慧珠；民進黨取得名額，包括童仲彥、王威中。第一召集人吳世正、二召王鴻薇，皆為藍營。

至於交通委員會11個名額，只有8位議員登記第一志願。經過第二志願遞補，民進黨則取得5個名額，包括簡舒培、陳慈慧、王孝維、劉耀仁、張茂楠；國民黨取得4名額，包括王欣儀、陳錦祥、徐弘庭、陳炳甫；另外還有「親民問政小組」的李慶元、黃珊珊。第一召集人劉耀仁、二召陳慈慧，皆為綠營。

攸關140億元市場改建計畫的財建委會11個名額，則5位登記第1志願。經過志願遞補，國民黨則取得4個名額，包括李傅中武、陳重文、戴錫欽、鍾小平，另外有新黨的陳彥伯及潘懷宗、無黨籍偏藍的林瑞圖；民進黨則取得2名額包括王閔生、江志銘，另有台聯黨陳建銘、「親民問政小組」林國成。第一召集人戴錫欽、二召陳重文。

民政委員會，民進黨取得4席有黃向羣、梁文傑、高嘉瑜、周柏雅，國民黨一席李新、及「親民問政小組」的陳政忠。第一召集人周柏雅、二召黃向羣，皆為綠營。

有知情市議員透露，財建委員會攸關140億元的市場改建計畫，柯文哲委由鄧家基遊說小黨登記委員會，盼與議員合作取得財委會主導議事；柯另委由李文英遊說民進黨議員登記教育文化委員會，推動內湖影視園區開發案，但民進黨議員未配合，仍希望於原本屬意委員會問政，也導致「柯Ｐ要的都沒得到。」