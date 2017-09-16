人才留不住是因「無利可圖」？ 蘇麗瓊半夜怒槓柯P

2017-09-16 18:31

〔即時新聞／綜合報導〕有名嘴近日在政論節目上爆料，指日前台北市長柯文哲在閒聊時，針對人才流失問題指稱「因為那些人都發現沒得抽」，但此言傳到世大運幕後功臣蘇麗瓊的耳中讓她頗為不滿，並為此在半夜傳簡訊質疑柯「怎麼能汙衊別人」。柯文哲對此澄清是被斷章取義，柯的幕僚也坦承有此風波，但並非是針對蘇麗瓊。據傳兩人在透過訊息溝通後，已獲得蘇麗瓊的諒解。

名嘴黃越宏日前在政論節目上爆料，指先前曾與柯文哲談論市府團隊成員一直流失的問題，當時柯竟回「因為那些人都發現沒得抽」，似乎認為這些人離開是因市府無利可圖，但這段話也引發後續效應，在世大運落幕後明確表示要去職的蘇麗瓊就大為不滿，為此在半夜發訊息批評柯「什麼場合講這種話」、「怎麼能汙衊別人」等，並強調世大運期間大家都很辛苦，市長卻以「無利可圖」形容離開的人，讓人無法接受。

柯文哲昨日被問及此事時則稱自己的話被斷章取義，強調「這有前後文，我覺得很奇怪」，還說「我最近何時看到黃越宏，完全想不到」。柯的幕僚則說，蘇秘書長確實曾就此事與柯市長討論，雙方已溝通好，秘書長也確定10月將離開。

媒體消息指出，柯文哲在接到蘇麗瓊的簡訊後，曾馬上去電試圖溝通，不過蘇麗瓊第一時間未接到，柯便再傳訊息溝通，最後獲得諒解。蘇麗瓊表示「柯表示他想不起來哪時講的，應該是無意傷任何人」。