國民黨新竹縣黨部主委直選 領表爆爭議

新竹縣竹東鎮榮華里長林子丞（左）和支持者羅晉弘（右）今天公開抨擊國民黨新竹縣黨部書記長李祐銘，不該用「推估」林子丞沒有候選人資格的方式，逕自認定他也沒有領表資格。（記者黃美珠攝）

2017-09-15 20:03

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨新竹縣黨部主委直選，才剛領表就爆爭議，公開表態要選的竹東鎮榮華里里長林子丞不滿今天領表一度被拒，下午趕在截止前，二度到場，公開質疑黨部書記長李祐銘不該以個人見解，「推估」他沒有候選人資格，就認定他也沒有領表資格，事實上，他請示黨中央，確認自己參選資格沒有問題。

國民黨新竹縣黨部主委直選昨天起兩天受理領表，包含林子丞在內，還有副議長也是黨部代理主委陳見賢、縣議員賴江海共3人領表，有意參選。

國民黨新竹縣黨部書記長李祐銘說，直選公告白紙黑字寫很清楚，黨籍和戶籍都在新竹縣的黨員，必須曾任或現任新竹縣委員會委員、評議委員、鄉鎮市區黨部主任委員（常委）、紀律委員會常委「以上」之任1項黨職，且未曾受過停權1年以上等黨紀處分者，才可「登記」為候選人。

李祐銘說，前述「以上」，不是指曾任或現任前述「職務以上」的人，而是講「以上4個職務」中曾擔任過任何一個的人。

所以，林子丞主張，他曾當過社團性質的竹東青年志工協會會長，或是新竹縣青年志工總會副總會長，還是黨職如竹東黨部的區分部委員、第20屆全代會黨代表，其實都不符合上述4個職務中的任何一個。

不過，因為公告中載明必須具備前述資格者才能「登記」，沒有提到才能「領表」，所以，今天在第一次婉拒林子丞領表後，經緊急請示黨中央，下午才會改同意讓林子丞領表。

李祐銘強調，國民黨以組織起家，跟搞文宣起來的民進黨不一樣。新竹縣總共有2萬多名黨員，黨部主委必須有一定的黨職經驗，未來才能勝任經營地方組織、輔選等工作，所以設限要求必須具備前述4項一定的黨職歷練者，才能參選。

林子丞則說，國民黨中央有意改革，但是參選地方黨部主委的條件卻設限過於嚴苛，有些資格其實要有一定年資者才能擔任的，重重的關卡和限制，反而讓有心為黨效力的年輕人難以參與。

林子丞希望黨部多給年輕人機會，不要做太多的限制，落實真正民主精神，讓黨員自己決定他們想要什麼樣的主委，希望這些限制在這次的直選中就能即時獲得修正。

  • 新竹縣竹東鎮榮華里里長林子丞（左2）今天下午如願完成領表，準備參選國民黨新竹縣黨部主委直選。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹東鎮榮華里里長林子丞（左2）今天下午如願完成領表，準備參選國民黨新竹縣黨部主委直選。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣竹東鎮榮華里長林子丞強調他參選國民黨新竹縣黨部主委的資格沒有問題。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹東鎮榮華里長林子丞強調他參選國民黨新竹縣黨部主委的資格沒有問題。（記者黃美珠攝）

  • 國民黨新竹縣黨部書記長李祐銘手持國民黨新竹縣委員會的主委直選公告，強調參選資格白紙黑字都寫得很清楚。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣黨部書記長李祐銘手持國民黨新竹縣委員會的主委直選公告，強調參選資格白紙黑字都寫得很清楚。（記者黃美珠攝）

  • 國民黨新竹縣委員會的黨部主委直選公告。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣委員會的黨部主委直選公告。（記者黃美珠攝）

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