國民黨新竹縣黨部主委直選 領表爆爭議

新竹縣竹東鎮榮華里長林子丞（左）和支持者羅晉弘（右）今天公開抨擊國民黨新竹縣黨部書記長李祐銘，不該用「推估」林子丞沒有候選人資格的方式，逕自認定他也沒有領表資格。（記者黃美珠攝）

2017-09-15 20:03

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨新竹縣黨部主委直選，才剛領表就爆爭議，公開表態要選的竹東鎮榮華里里長林子丞不滿今天領表一度被拒，下午趕在截止前，二度到場，公開質疑黨部書記長李祐銘不該以個人見解，「推估」他沒有候選人資格，就認定他也沒有領表資格，事實上，他請示黨中央，確認自己參選資格沒有問題。

國民黨新竹縣黨部主委直選昨天起兩天受理領表，包含林子丞在內，還有副議長也是黨部代理主委陳見賢、縣議員賴江海共3人領表，有意參選。

國民黨新竹縣黨部書記長李祐銘說，直選公告白紙黑字寫很清楚，黨籍和戶籍都在新竹縣的黨員，必須曾任或現任新竹縣委員會委員、評議委員、鄉鎮市區黨部主任委員（常委）、紀律委員會常委「以上」之任1項黨職，且未曾受過停權1年以上等黨紀處分者，才可「登記」為候選人。

李祐銘說，前述「以上」，不是指曾任或現任前述「職務以上」的人，而是講「以上4個職務」中曾擔任過任何一個的人。

所以，林子丞主張，他曾當過社團性質的竹東青年志工協會會長，或是新竹縣青年志工總會副總會長，還是黨職如竹東黨部的區分部委員、第20屆全代會黨代表，其實都不符合上述4個職務中的任何一個。

不過，因為公告中載明必須具備前述資格者才能「登記」，沒有提到才能「領表」，所以，今天在第一次婉拒林子丞領表後，經緊急請示黨中央，下午才會改同意讓林子丞領表。

李祐銘強調，國民黨以組織起家，跟搞文宣起來的民進黨不一樣。新竹縣總共有2萬多名黨員，黨部主委必須有一定的黨職經驗，未來才能勝任經營地方組織、輔選等工作，所以設限要求必須具備前述4項一定的黨職歷練者，才能參選。

林子丞則說，國民黨中央有意改革，但是參選地方黨部主委的條件卻設限過於嚴苛，有些資格其實要有一定年資者才能擔任的，重重的關卡和限制，反而讓有心為黨效力的年輕人難以參與。

林子丞希望黨部多給年輕人機會，不要做太多的限制，落實真正民主精神，讓黨員自己決定他們想要什麼樣的主委，希望這些限制在這次的直選中就能即時獲得修正。