台灣人附和中共不必受罰 德國人無法理解

駐德代表謝志偉表示，他的德國友人都無法理解，為何有些台灣人附和中共政權卻不必受罰？圖為愛國同心會高舉五星旗。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-09-11 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕台灣街頭不時可看到親中團體揮舞中國五星旗、高喊辱台言論，駐德代表謝志偉對此表示，他的德國友人都無法理解，為何有些台灣人附和以武力威脅台灣的中共政權，卻不必受罰？

謝志偉昨深夜在臉書表示，蔡英文政府國內外的外交團隊對「Taiwan」的專業和用心，外界不必懷疑，只是有些事由官方說或做，恐怕引老共下手，因此人民去說、去做更為重要，讓老共或其同路人張口而無從下嘴。

謝志偉舉例，人民可以做的事情包括，出國一定講「Taiwan」，在國內則是將附和中共或揮五星旗者視為「叛國者」。他強調，這與言論自由無關，他的德國友人，包括中國流亡知識份子在內，對於台灣人有「自由」去附和不時以武力威脅台灣或封鎖我們國際空間的中共政權，而不必受罰，都無法理解與接受。

謝志偉也說，台灣人對國號與國旗有認同上的分岐，他的建議是，在國際場合要使用「Republic of China」已無可能，第一選擇就是與地理名詞一致，都叫「Taiwan」，絕對不用「Chinese Taipei」或「Taiwan, China」等名稱，這點因中國之故，有時政府、甚至民間機構也做不到，但應列為目標。

至於國旗部分，謝志偉建議擱置爭議，目前「青天白日滿地紅」就是「Taiwan」的國旗，外國人就是這麼看，他自己面對這面國旗也會敬禮，但日後，國人當然可透過人民作主的概念另做選擇，主張改變並自製國旗，這也是憲法所應保障的權利。