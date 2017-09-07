率內閣總辭 林全交成績單這樣自評…

行政院長林全率所有閣員提內閣總辭並合影留念，他自認一年多來的施政有交出具體成績單。（記者李欣芳攝）

2017-09-07 12:18

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全今天在行政院院會率所有閣員提出內閣總辭，他總結這1年3個多月以來的施政說，儘管充滿挑戰，甚至遭遇許多批評與誤解，但是在所有團隊夥伴無私無我、不畏艱難的努力下，「我們總是不負總統所託，突破重重阻力，並交出有具體成果的成績單」。

他向所有閣員說，對於各位過去1年來的努力，要再次表達感謝，同時為各位的表現，感到驕傲，他相信時間可以證明我們這一年的努力，對未來國家的進步，絕對有歷史上的意義。

林全指出，去年5月20日承總統任命組閣，對他來說是非常具有歷史意義的工作，他為全體內閣團隊進行了主要3大使命的認定：第1是確保政權移轉過程中，所有政府業務得以平順移轉，無所漏接、疏失，也不造成人民及政府的損害；第2是將總統的政見一一定錨，朝正確方向推動，國家才能往前走；第3是確保總統的施政理念、精神與價值觀，能普遍在所有政務推動過程中展現。

他表示，自去年520以來，政府改變整體趨勢與國內經濟情形，在失業率逐步下跌的十餘月趨勢之下，同時景氣指標呈現持續性擴張。在總體經濟方面，藉由各項提振景氣措施，促使國內消費、投資持續穩定成長，出口動能明顯擴張，去年經濟成長率在520接任時被認為不可能保1%，最後經濟成長率增至1.48%（104年0.72%），按主計處最新估計，今年可望達到2.11%，整體經濟情勢審慎樂觀，持續推動未來政策。

林全表示，在重要政策推動成果方面，包括完成「五加二產業創新政策」並推動「前瞻基礎建設計畫」；調升勞工每月基本工資為2萬2,000元及每小時時薪140元；修正通過「長期照顧服務法」確保長照基金的財源在未來幾年不虞匱乏，實施「長期照顧計畫2.0」落實弱勢保障；完成「電業法」修正實現電業鬆綁，優先開放再生能源等綠電發展。此外，也推動「新世代反毒策略行動綱領」，改正與減少長期以來毒品對社會的威脅；當然，面對空氣污染問題日益嚴重，環保署最近提出一個中期的「空氣污染防制策略」，希望能夠在未來看出具體績效；另也完成年金改革三法的修正；最近也非常感謝財政部努力，把各界所詬病有關所得稅制的問題做了通盤的檢討，同時提出有關稅改方案等。

林全說，這些都是大家共同努力的功勞，「我們的成績是具體的，而且我為各位所做努力感到驕傲，在此，要向每一位團隊夥伴表達最深的敬意與謝意」。