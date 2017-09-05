賴清德接閣揆6月早已定案 傳成功遊說者是他...

賴清德（圖）將北上接行政院長。（資料照）

2017-09-05 08:17

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長林全向總統蔡英文請辭獲准，台南市長賴清德將北上接任閣揆，媒體報導指出，今年6月就已確定賴清德接行政院長，成功遊說者是與蔡英文和賴清德都極為熟識的立法院副院長蔡其昌。

《上報》報導指出，有黨政高層透露，早在今年520後，5月底、6月間林全就已萌生辭意，不過當時蔡英文極力慰留，希望林全不要讓「前瞻」半途而廢，因此林全再續任，不過早在今年6月間，府院高層就已達成立法院會期結束後內閣改組的默契。

報導指出，今年6月蔡英文也向賴清德徵詢意願，雖然並未給明確時間表，但賴陣營知道雙方談定的基本方向不變，「北上」只是時間問題，一切尊重總統決定。

期間多次爆出賴清德將接閣揆，不過府院及賴清德本人都極力否認，《上報》報導稱這與前瞻預算案有關，若在8月31日前內閣改組，前瞻的條例和預算勢必得撤回重送，為了避免功敗垂成，府方只能否認到底。

黨政人士認為，林全並非做不好，民調低是因為他不願花心思在政治上，只關注在政策面，做不好政治，就無法順利推動政策，這正是林內閣的最大困境。至於外界認為蔡賴兩人個性差異，黨政高層則認為，外界過度誇大兩人性格差異，蔡英文要救低迷民調，除了立法院長蘇嘉全和高雄市長陳菊外，賴清德是最好選擇。